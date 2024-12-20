Пермский губернатор Махонин в Москве исполнит желания детей к Новому году

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, принял участие в акции «Елка желаний». Сегодня глава региона находится в Москве, где участвует в Госсовете. Перед началом заседания он подошел к елке и узнал, что загадали на Новый год ребята из разных уголков страны, передает корреспондент URA.RU.
«Арсен, 12 лет, мечтает о проекторе. Мария, девочке 13 лет. Она из Северодонецка. Мечтает увидеть закулисье цирка. Саша, 14 лет. Мечтает о шведской стенке. Замечательные желания!», — сказал корреспонденту агентства Махонин, добавив, что все пожелания детей будут исполнены.
Ранее глава Прикамья рассказал, что в рамках новогодней акции будут исполнены мечты ребят из Перми и Северодонецка. Им подарят набор для творчества, акустическую гитару и экскурсию на одно из пермских предприятий.
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