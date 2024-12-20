В Пермском крае недруг мэра лишилась руководящего поста из-за прокуратуры

В городе Александровск Пермского края директор гимназии Марина Зимина отстранена от руководства образовательным учреждением на один год. Поводом для дисквалификации послужила не своевременная выплата зарплаты педагогам гимназии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
«Марине Зиминой назначено наказание в виде дисквалификации на один год. Поводом для административного наказания послужила невыплата в установленный срок заработной платы педагогам учреждения образования», — пояснили агентству в прокуратуре. В надзорном органе уточнили, что сроки выплаты зарплаты в гимназии «нарушались неоднократно». Ранее прокуратура уже наказывала за это Зимину.
Кроме того, как стало известно URA.RU, в конце ноября в гимназию с проверкой нагрянули сотрудники краевого министерств образования. В ведомстве помимо прочего выясняли «причины недостаточности предоставленных денежных средств на оплату труда педагогам МБОУ „Гимназия“». Также в минобразования установили, что местная администрация превысила лимиты на содержание гимназии — нецелевое расходование средств краевого бюджета составило 172 тыс рублей. Получить комментарий Зиминой не удалось, на звонок корреспондента агентства она не ответила.
URA.RU рассказывало, что Зимина также является депутатом думы Александровского округа. На протяжении нескольких лет она находится в конфликте с действующей главой Александровска Ольгой Лавровой. В 2024 году противостояние депутата с мэром вылилось в судебное разбирательство. Поводом для этого послужило сожительство Лавровой со своим бывшим заместителем Владимиром Белобаржевским, который впоследствии стал мужем Лавровой. Зимина указывала на конфликт интересов и попросила прокуратуру наказать чиновницу.
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