Держателей карты «Морошка» в ЯНАО ждут большие перемены

На Ямале с начала 2025 года владельцы единой карты «Морошка» получат доступ к электронной библиотеке, смогут покупать в приложении билеты на культурные мероприятия, а детям и пенсионерам станут доступны нефинансовые карты. Также ямальцы смогут копить и тратить баллы. Подробности нововведений сообщают в пресс-службе окружного правительства.
«Все держатели Единой карты жители Ямала получат доступ к популярной электронной библиотеке, смогут покупать в приложении билеты на культурные мероприятия, накапливать баллы за получение услуг и оплачивать ими платные услуги. Самым ожидаемым нововведением станет бесплатная выдача нефинансовых карт „Морошка“ отдельным категориям граждан», — сообщается в релизе окружных властей.
По данным источника, нефинансовые карты предназначены для детей до 14 лет и пожилых людей, получающих пенсию на почте. Карты бесплатные, их можно оформить с первого февраля на базе офисов МФЦ.
Кроме этого, все держатели карты «Морошка» получат доступ к библиотеке сервиса «ЛитРес», а также смогут покупать билеты на выставки, концерты, театральные постановки, этнографические праздники.
«Также будет запущен „Кабинет поощрений“, где пользователи смогут накапливать баллы за получение различных услуг по карте „Морошка“. Баланс накопленных баллов можно будет отслеживать в мобильном приложении, а сами баллы впоследствии использовать для оплаты платных услуг в учреждениях спорта, культуры и образования», — говорится в релизе.
Ранее губернатор ЯНАО поручил членам правительства активнее внедрять «Морошку»» во все сферы жизни региона. Особенно — в социальный блок.
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