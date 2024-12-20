«Как пушечное мясо»: на Украине генсека НАТО Рютте отправили в окопы

Украинская журналистка Панченко: генсек НАТО Рютте должен пойти в окопы
© Служба новостей «URA.RU»
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Марк Рютте должен перестать использовать украинцев как пушечное мясо во время боевых действий
Марк Рютте должен перестать использовать украинцев как пушечное мясо во время боевых действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен отправиться в окопы на фронте, а не использовать граждан Украины в качестве пушечного мяса. Об этом сообщила украинская журналистка Диана Панченко. 

«Когда вы перестанете использовать украинцев как пушечное мясо? Либо идите в окопы, либо позвольте народу Украины решать свою судьбу», — написала Панченко в соцсети Х. Таким образом она отреагировала на пост Рютте, который был посвящен его встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. 

Встреча прошла 18 декабря. На ней также присутствовали главы Евросовета, Еврокомиссии и ограниченное число лидеров ведущих европейских стран. В своем заявлении перед мероприятием Марк Рютте неожиданно акцентировал внимание на проведении мирных переговорах по Украине. Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время за столом мирного диалога нужно обеспечить Киеву выгодные позиции, поэтому нужно усилить поставки оружия, передает «Национальная служба новостей». 

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен отправиться в окопы на фронте, а не использовать граждан Украины в качестве пушечного мяса. Об этом сообщила украинская журналистка Диана Панченко.  «Когда вы перестанете использовать украинцев как пушечное мясо? Либо идите в окопы, либо позвольте народу Украины решать свою судьбу», — написала Панченко в соцсети Х. Таким образом она отреагировала на пост Рютте, который был посвящен его встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.  Встреча прошла 18 декабря. На ней также присутствовали главы Евросовета, Еврокомиссии и ограниченное число лидеров ведущих европейских стран. В своем заявлении перед мероприятием Марк Рютте неожиданно акцентировал внимание на проведении мирных переговорах по Украине. Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время за столом мирного диалога нужно обеспечить Киеву выгодные позиции, поэтому нужно усилить поставки оружия, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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