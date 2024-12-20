«Как пушечное мясо»: на Украине генсека НАТО Рютте отправили в окопы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен отправиться в окопы на фронте, а не использовать граждан Украины в качестве пушечного мяса. Об этом сообщила украинская журналистка Диана Панченко.
«Когда вы перестанете использовать украинцев как пушечное мясо? Либо идите в окопы, либо позвольте народу Украины решать свою судьбу», — написала Панченко в соцсети Х. Таким образом она отреагировала на пост Рютте, который был посвящен его встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Встреча прошла 18 декабря. На ней также присутствовали главы Евросовета, Еврокомиссии и ограниченное число лидеров ведущих европейских стран. В своем заявлении перед мероприятием Марк Рютте неожиданно акцентировал внимание на проведении мирных переговорах по Украине. Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время за столом мирного диалога нужно обеспечить Киеву выгодные позиции, поэтому нужно усилить поставки оружия, передает «Национальная служба новостей».
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