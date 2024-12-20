Банкротная компания из ХМАО распродает спецтехнику и «Мерседесы» за бесценок

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Два «Мерседеса» и спецтехнику банкротной компании из ХМАО продают за три миллиона рублей
Два «Мерседеса» и спецтехнику банкротной компании из ХМАО продают за три миллиона рублей Фото:

На торги выставили имущество обанкротившейся нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз» (ООО «НК КНГ») из Нягани. В составе лота — спецтехника, автобусы и два седана Mercedes S500. Цена за месяц упала в пять раз — с 15 до трех миллионов рублей, сообщил URA.RU организатор торгов.

«На старте стоимость имущества составляла 15 370 140,60 рубля, сейчас цена снижена до 3 074 028,12 рубля. Лот включает двадцать девять позиций, в том числе два легковых автомобиля Mercedes-Benz S500, два автобуса, четырнадцать вахтовых автомобилей, восемь полуприцепов и пять вагон-домов», — отметил представитель торговой площадки.

Mercedes представительского класса выпущены в 1996 и 1999 годах. Весь транспорт компании не моложе десяти лет. Самая старая техника — агрегат для ремонта нефтяных скважин на базе КрАЗа был произведен в 1990 году. Техника находится на Каюмовском месторождении в Кондинском районе ХМАО.

ООО «Красноленинскнефтегаз» работало на крупных месторождениях округа и сотрудничало с «Роснефтью». Однако в 2021 году компанию признали банкротом. Часть имущества находится в залоге у «Сбербанка».

Ранее URA.RU писало, что «Сбербанк» продавал права на НК «Красноленинскнефтегаз»» за 320 млн рублей. В сумму сделки входило производственное оборудование и спецтехника.

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На торги выставили имущество обанкротившейся нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз» (ООО «НК КНГ») из Нягани. В составе лота — спецтехника, автобусы и два седана Mercedes S500. Цена за месяц упала в пять раз — с 15 до трех миллионов рублей, сообщил URA.RU организатор торгов. «На старте стоимость имущества составляла 15 370 140,60 рубля, сейчас цена снижена до 3 074 028,12 рубля. Лот включает двадцать девять позиций, в том числе два легковых автомобиля Mercedes-Benz S500, два автобуса, четырнадцать вахтовых автомобилей, восемь полуприцепов и пять вагон-домов», — отметил представитель торговой площадки. Mercedes представительского класса выпущены в 1996 и 1999 годах. Весь транспорт компании не моложе десяти лет. Самая старая техника — агрегат для ремонта нефтяных скважин на базе КрАЗа был произведен в 1990 году. Техника находится на Каюмовском месторождении в Кондинском районе ХМАО. ООО «Красноленинскнефтегаз» работало на крупных месторождениях округа и сотрудничало с «Роснефтью». Однако в 2021 году компанию признали банкротом. Часть имущества находится в залоге у «Сбербанка». Ранее URA.RU писало, что «Сбербанк» продавал права на НК «Красноленинскнефтегаз»» за 320 млн рублей. В сумму сделки входило производственное оборудование и спецтехника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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