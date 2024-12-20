Путин заявил о несправедливости пенсионных прав части россиян

Президент России Владимир Путин потребовал от федерального правительства устранить ограничения в пенсионных правах многодетных родителей. По словам главы государства, текущая ситуация, при которой в пенсионный стаж засчитывается уход только за пятью детьми, является несправедливой.
«Такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей, безусловно, нужно устранять и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет. Прошу правительство как можно быстрее принять это решение», — заявил Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей РФ. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
Президент подчеркнул, что в размере пенсии необходимо также учитывать периоды ухода за каждым ребенком до 1,5 лет. Он напомнил, что такой уход засчитывается в трудовой стаж, который не может превышать шести лет. Путин призвал правительство как можно скорее решить эту проблему и обеспечить равные возможности для многодетных семей.
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