Путин заявил о несправедливости пенсионных прав части россиян

Путин потребовал устранить ограничения в пенсионных правах многодетных родителей
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Путин потребовал от правительства решить вопрос с пенсионными правами многодетных родителей
Путин потребовал от правительства решить вопрос с пенсионными правами многодетных родителей Фото:

Президент России Владимир Путин потребовал от федерального правительства устранить ограничения в пенсионных правах многодетных родителей. По словам главы государства, текущая ситуация, при которой в пенсионный стаж засчитывается уход только за пятью детьми, является несправедливой.

«Такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей, безусловно, нужно устранять и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет. Прошу правительство как можно быстрее принять это решение», — заявил Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей РФ. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

Президент подчеркнул, что в размере пенсии необходимо также учитывать периоды ухода за каждым ребенком до 1,5 лет. Он напомнил, что такой уход засчитывается в трудовой стаж, который не может превышать шести лет. Путин призвал правительство как можно скорее решить эту проблему и обеспечить равные возможности для многодетных семей.

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Президент России Владимир Путин потребовал от федерального правительства устранить ограничения в пенсионных правах многодетных родителей. По словам главы государства, текущая ситуация, при которой в пенсионный стаж засчитывается уход только за пятью детьми, является несправедливой. «Такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей, безусловно, нужно устранять и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет. Прошу правительство как можно быстрее принять это решение», — заявил Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей РФ. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24». Президент подчеркнул, что в размере пенсии необходимо также учитывать периоды ухода за каждым ребенком до 1,5 лет. Он напомнил, что такой уход засчитывается в трудовой стаж, который не может превышать шести лет. Путин призвал правительство как можно скорее решить эту проблему и обеспечить равные возможности для многодетных семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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