Семья из ХМАО получила медаль от Путина

Путин отметил семью из ХМАО медалью «Родительская слава»
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Путин наградил семью из ХМАО орденом «Родительская слава»
Путин наградил семью из ХМАО орденом «Родительская слава» Фото:

Президент России Владимир Путин отметил семью Блошенко из ХМАО орденом «Родительская слава». Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Блошенко Вячеслава Николаевича, Блошенко Надежду Юрьевну. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — сообщается в документе

Ранее президент поздравлял с юбилеем вартовчанку Анну Нагайцеву. В октябре ей исполнилось 100 лет.

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Президент России Владимир Путин отметил семью Блошенко из ХМАО орденом «Родительская слава». Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Блошенко Вячеслава Николаевича, Блошенко Надежду Юрьевну. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — сообщается в документе Ранее президент поздравлял с юбилеем вартовчанку Анну Нагайцеву. В октябре ей исполнилось 100 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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