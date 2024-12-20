Семья из ХМАО получила медаль от Путина

Путин наградил семью из ХМАО орденом «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин отметил семью Блошенко из ХМАО орденом «Родительская слава». Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Блошенко Вячеслава Николаевича, Блошенко Надежду Юрьевну. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — сообщается в документе
Ранее президент поздравлял с юбилеем вартовчанку Анну Нагайцеву. В октябре ей исполнилось 100 лет.
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