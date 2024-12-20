Эксперты по недвижимости дали совет, стоит ли покупать жилье в 2025 году

Покупать жилье в 2025 году можно только при условии корректировки рынка недвижимости и снижения ипотечных ставок. Об этом URA.RU рассказал почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелов.
«Долгосрочное улучшение доступности возможно лишь при корректировке рынка и возвращении низких ипотечных ставок», — заявил Апрелов в беседе с корреспондентом URA.RU. Он добавил, что доступность жилья будет зависеть от платежеспособного спроса и ключевой ставки, изменения которых могут временно улучшить или ухудшить ситуацию на рынке.
Другой же член РГР Олег Самойлов заявил, что следующий год станет хорошим временем для покупки жилья. «Есть возможность выбрать не торопясь, есть возможность хорошо поторговаться. Если действительно разумный продавец попадется, то можно спокойно решить свою задачу», — заявил эксперт. При этом он предупредил, что инвестиции в недвижимость не гарантируют значительного приумножения средств и советует обращать внимание на другие финансовые инструменты, такие как высокопроцентные депозиты.
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