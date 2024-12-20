Ночью 20 декабря колонны техники вышли на улицы Челябинска для устранения последствий снегопадов. В частности, коммунальщики будут убирать заужения, которые возникли в ходе дневной уборки снега. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.
«Техника работает на всех улицах Челябинска. Особое внимание уделяется улицам, которые были заужены в результате дневной уборки снега», — прокомментировали в мэрии Челябинска.
Направлены самосвалы, тракторы, малая механизация. Так, уборка снега идет на улицах Гагарина и Барбюса в Ленинском районе.
Как сообщало URA.RU ранее, 19 декабря мэр Челябинска Алексей Лошкин вывел всю дорожную технику на уборку снега, задействовали более 250 единиц техники и порядка 700 рабочих. Он лично проверяет работу служб в ночное время.
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