20 декабря 2024

Техника вышла на ночные улицы Челябинска убирать снег. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Челябинск, уборка снега, жкх, коммунальные службы
После снегопадов коммунальщики очищают улицы Челябинска Фото:

Ночью 20 декабря колонны техники вышли на улицы Челябинска для устранения последствий снегопадов. В частности, коммунальщики будут убирать заужения, которые возникли в ходе дневной уборки снега. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Техника работает на всех улицах Челябинска. Особое внимание уделяется улицам, которые были заужены в результате дневной уборки снега», — прокомментировали в мэрии Челябинска.

Направлены самосвалы, тракторы, малая механизация. Так, уборка снега идет на улицах Гагарина и Барбюса в Ленинском районе.

Как сообщало URA.RU ранее, 19 декабря мэр Челябинска Алексей Лошкин вывел всю дорожную технику на уборку снега, задействовали более 250 единиц техники и порядка 700 рабочих. Он лично проверяет работу служб в ночное время.

Вывоз снега идет на улице Гагарина
Вывоз снега идет на улице Гагарина

На уборку дорог после снегопадов вышли сотни коммунальщиков
На уборку дорог после снегопадов вышли сотни коммунальщиков

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Ночью 20 декабря колонны техники вышли на улицы Челябинска для устранения последствий снегопадов. В частности, коммунальщики будут убирать заужения, которые возникли в ходе дневной уборки снега. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Техника работает на всех улицах Челябинска. Особое внимание уделяется улицам, которые были заужены в результате дневной уборки снега», — прокомментировали в мэрии Челябинска. Направлены самосвалы, тракторы, малая механизация. Так, уборка снега идет на улицах Гагарина и Барбюса в Ленинском районе. Как сообщало URA.RU ранее, 19 декабря мэр Челябинска Алексей Лошкин вывел всю дорожную технику на уборку снега, задействовали более 250 единиц техники и порядка 700 рабочих. Он лично проверяет работу служб в ночное время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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