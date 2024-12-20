Общество ЖКХ и Городская среда Техника вышла на ночные улицы Челябинска убирать снег. Фото, видео 20 декабря 2024 в 23:22 Размер текста - 17 + После снегопадов коммунальщики очищают улицы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ночью 20 декабря колонны техники вышли на улицы Челябинска для устранения последствий снегопадов. В частности, коммунальщики будут убирать заужения, которые возникли в ходе дневной уборки снега. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Техника работает на всех улицах Челябинска. Особое внимание уделяется улицам, которые были заужены в результате дневной уборки снега», — прокомментировали в мэрии Челябинска. Направлены самосвалы, тракторы, малая механизация. Так, уборка снега идет на улицах Гагарина и Барбюса в Ленинском районе. Как сообщало URA.RU ранее, 19 декабря мэр Челябинска Алексей Лошкин вывел всю дорожную технику на уборку снега, задействовали более 250 единиц техники и порядка 700 рабочих. Он лично проверяет работу служб в ночное время. Вывоз снега идет на улице Гагарина Фото мэрии Челябинска На уборку дорог после снегопадов вышли сотни коммунальщиков Фото мэрии Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ночью 20 декабря колонны техники вышли на улицы Челябинска для устранения последствий снегопадов. В частности, коммунальщики будут убирать заужения, которые возникли в ходе дневной уборки снега. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Техника работает на всех улицах Челябинска. Особое внимание уделяется улицам, которые были заужены в результате дневной уборки снега», — прокомментировали в мэрии Челябинска. Направлены самосвалы, тракторы, малая механизация. Так, уборка снега идет на улицах Гагарина и Барбюса в Ленинском районе. Как сообщало URA.RU ранее, 19 декабря мэр Челябинска Алексей Лошкин вывел всю дорожную технику на уборку снега, задействовали более 250 единиц техники и порядка 700 рабочих. Он лично проверяет работу служб в ночное время. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям