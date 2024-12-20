20 декабря 2024

В Германии автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель задержан
Водитель задержан Фото:

На рождественской ярмарке в Магдебурге, Германия, произошло трагическое происшествие: автомобиль въехал в толпу посетителей. Об этом сообщает телеканал NTV, ссылаясь на власти федеральной земли Саксония-Анхальт.

«Водитель автомобиля въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он задержан», — говорится в сообщении властей.

Как передает портал T-online, вследствие инцидента погибли 11 человек, и еще 60 получили ранения. По информации СМИ, на толпу наехали две машины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На рождественской ярмарке в Магдебурге, Германия, произошло трагическое происшествие: автомобиль въехал в толпу посетителей. Об этом сообщает телеканал NTV, ссылаясь на власти федеральной земли Саксония-Анхальт. «Водитель автомобиля въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он задержан», — говорится в сообщении властей. Как передает портал T-online, вследствие инцидента погибли 11 человек, и еще 60 получили ранения. По информации СМИ, на толпу наехали две машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...