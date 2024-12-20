Водитель задержан
На рождественской ярмарке в Магдебурге, Германия, произошло трагическое происшествие: автомобиль въехал в толпу посетителей. Об этом сообщает телеканал NTV, ссылаясь на власти федеральной земли Саксония-Анхальт.
«Водитель автомобиля въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он задержан», — говорится в сообщении властей.
Как передает портал T-online, вследствие инцидента погибли 11 человек, и еще 60 получили ранения. По информации СМИ, на толпу наехали две машины.
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