В Перми стартовал сезон катания на лыжах

В городских лесах Перми спортивные организации создали более 180 км лыжных маршрутов для профессионалов и любителей, с разной длиной и уровнем сложности. Об этом рассказали в городском управлении по экологии и природопользовании.
«Лесные лыжни есть почти в каждом районе города. Популярные маршруты: 9 км у лыжной базы „Динамо“, пять и три км в Черняевском лесу, 6,5 км на базе „Электрон“. Также жители выбирают 20 км на базе „Прикамье“, 18,7 км у спортклуба „Политехник“ и маршруты на экологической тропе „Гайвинская“, а также на улицах Репина и Гремячий Лог в Верхне-Курьинском лесничестве», — сообщили в ведомстве.
В Мотовилихинском лесничестве создаются лыжные трассы на экологической тропе «Липовая Гора» и у СК «Пермские медведи». В микрорайоне Голый Мыс на базе «Звезда» тоже оборудуют лыжню. В Левшинском лесничестве трассы есть на экологической тропе «Ботаническая» и у СК «Протон». В Нижне-Курьинском лесничестве имеется пятикилометровая лыжня в поселке Новый Крым.
Самая короткая лыжня находится за Дворцом культуры железнодорожников в Черняевском лесу, на лыжной базе ПГНИУ (1,5 км), а самая длинная — «Лыжня здоровья» в Мотовилихинском лесничестве (22 км) — существует уже 30 лет, все годы ее курируют любители лыжных прогулок из клуба выходного дня «Дальнобойщики». Лыжня начинается у спортивной базы «Динамо», она весьма популярна среди профессиональных марафонцев.
Самая короткая лыжня —1,5 км — находится за Дворцом культуры железнодорожников в Черняевском лесу на лыжной базе ПГНИУ. Самая длинная трасса — «Лыжня здоровья» —22 км — в Мотовилихинском лесничестве, которая существует 30 лет и курируется клубом выходного дня «Дальнобойщики». Лыжня начинается у спортивной базы «Динамо» и пользуется популярностью у профессиональных марафонцев.
Ранее URA.RU рассказывало о то, что пермяков приглашают на познавательные пробежки на свежем воздухе в сопровождении тренера-экскурсовода. Мероприятия проходят на особо охраняемой природной территории местного значения Черняевский лес.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!