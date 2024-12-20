В Челябинске суд разобрался в ситуации с опоздавшими в отпуск туристами

21 декабря 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

Истица заявила, что не смогла вылететь из Кольцово по вине туроператора и менеджера Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В районном суде Челябинска было принято решение по иску туристки, которая опоздала на свой рейс из-за изменения времени вылета, хотя об этом была уведомлена заранее. Позднее женщина сумела получить компенсацию убытков от турператора, однако при рассмотрения дела требования истицы отклонили. Об этом в своем telegram-канале сообщил юрист Игорь Косицын. «Изначально туристке было выдано подтверждение от туроператора о времени вылета из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в 05:50, но затем время было изменено на 02:20. При этом прибывшие в 23:00 в терминал бабушка с внучкой вылет пропустили», — уточнил юрист. Игорь Косицын также отметил, что почти за неделю до вылета туристке в мессенджер была отправлена ссылка на скачивание документов с новым временем вылета. Тем не менее, она не смогла самостоятельно загрузить документы, после чего менеджер предоставил их лично. Спустя время женщина через юриста потребовала с турагента и туроператора вернуть всю сумму поездки. На судебном заседании были изучены представленные документы, в результате чего стало ясно, что туристка была уведомлена о изменениях в расписании рейса должным образом. Тем не менее, туроператор вернул половину стоимости тура до судебного разбирательства. В конечном итоге представитель истца отказался от всех требований, а суд прекратил производство по делу и обязал туристку оплатить судебные издержки. Как раньше сообщало URA.RU, туроператор выплатил более 190 тысяч рублей челябинцу, пострадавшему в результате нападения охранников в турецком отеле. В сумму компенсации вошло возмещение за вынужденное переселение, а также моральный вред как пострадавшему, так и его супруге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районном суде Челябинска было принято решение по иску туристки, которая опоздала на свой рейс из-за изменения времени вылета, хотя об этом была уведомлена заранее. Позднее женщина сумела получить компенсацию убытков от турператора, однако при рассмотрения дела требования истицы отклонили. Об этом в своем telegram-канале сообщил юрист Игорь Косицын. «Изначально туристке было выдано подтверждение от туроператора о времени вылета из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в 05:50, но затем время было изменено на 02:20. При этом прибывшие в 23:00 в терминал бабушка с внучкой вылет пропустили», — уточнил юрист. Игорь Косицын также отметил, что почти за неделю до вылета туристке в мессенджер была отправлена ссылка на скачивание документов с новым временем вылета. Тем не менее, она не смогла самостоятельно загрузить документы, после чего менеджер предоставил их лично. Спустя время женщина через юриста потребовала с турагента и туроператора вернуть всю сумму поездки. На судебном заседании были изучены представленные документы, в результате чего стало ясно, что туристка была уведомлена о изменениях в расписании рейса должным образом. Тем не менее, туроператор вернул половину стоимости тура до судебного разбирательства. В конечном итоге представитель истца отказался от всех требований, а суд прекратил производство по делу и обязал туристку оплатить судебные издержки. Как раньше сообщало URA.RU, туроператор выплатил более 190 тысяч рублей челябинцу, пострадавшему в результате нападения охранников в турецком отеле. В сумму компенсации вошло возмещение за вынужденное переселение, а также моральный вред как пострадавшему, так и его супруге.