FT: Шольц рявкнул на Дуду из-за идей о конфискации активов России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко осадил президента Польши Анджея Дуду, который предложил конфисковать замороженные в Европейском союзе российские активы. Об этом сообщили источники.
«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков», — передает Financial Times слова Шольца, который рявкнул на Дуду, когда тот предложил конфисковать и тратить активы России в Европе. Канцлер добавил, что в Польше своя валюта.
Шольц обоснованно опасается за стабильность европейских финансовых рынков. Франция и Италия вместе с Германией не поддержали идею США и Англии, которые хотят конфискации российских денег, отмечает издание.
Ранее ФРГ, Франция, Италия выразили сомнения в идее США конфисковать замороженные активы РФ на 300 миллиардов долларов. Запад ищет различные пути, чтобы тратить российские деньги на военную помощь Украине, передает «Национальная служба новостей».
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