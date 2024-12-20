20 декабря 2024

FT: Шольц рявкнул на Дуду из-за идей о конфискации активов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Шольц опасается, что конфискация активов России в ЕС приведет к нестабильности финансовых рынков
Шольц опасается, что конфискация активов России в ЕС приведет к нестабильности финансовых рынков Фото:

Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко осадил президента Польши Анджея Дуду, который предложил конфисковать замороженные в Европейском союзе российские активы. Об этом сообщили источники.

«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков», — передает Financial Times слова Шольца, который рявкнул на Дуду, когда тот предложил конфисковать и тратить активы России в Европе. Канцлер добавил, что в Польше своя валюта.

Шольц обоснованно опасается за стабильность европейских финансовых рынков. Франция и Италия вместе с Германией не поддержали идею США и Англии, которые хотят конфискации российских денег, отмечает издание.

Ранее ФРГ, Франция, Италия выразили сомнения в идее США конфисковать замороженные активы РФ на 300 миллиардов долларов. Запад ищет различные пути, чтобы тратить российские деньги на военную помощь Украине, передает «Национальная служба новостей».

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко осадил президента Польши Анджея Дуду, который предложил конфисковать замороженные в Европейском союзе российские активы. Об этом сообщили источники. «Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков», — передает Financial Times слова Шольца, который рявкнул на Дуду, когда тот предложил конфисковать и тратить активы России в Европе. Канцлер добавил, что в Польше своя валюта. Шольц обоснованно опасается за стабильность европейских финансовых рынков. Франция и Италия вместе с Германией не поддержали идею США и Англии, которые хотят конфискации российских денег, отмечает издание. Ранее ФРГ, Франция, Италия выразили сомнения в идее США конфисковать замороженные активы РФ на 300 миллиардов долларов. Запад ищет различные пути, чтобы тратить российские деньги на военную помощь Украине, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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