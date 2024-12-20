Челябинцам предложили мандарины ящиками в пику сетевым магазинам. Скрин

21 декабря 2024 в 06:19 Размер текста - 17 +

Мандарины по-прежнему остаются традиционным угощением к Новому году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Челябинцам предложили приобрести к Новому году марокканские мандарины в ящиках. Цена за килограмм цитрусовых начинается от 220 рублей за килограмм. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Легeндapные из Мароккo. Такого калибpа и с тaким качеcтвoм нe пpoдaют в сетeвых магазинaх. Ценник зa ящик десять килограммов — 2390 рублей», — сообщил продавец на сайте «Авито». Автор объявления отметил, что мандарины без косточек. Возможно организовать доставку, уточнил он. Еще один продавец из Челябинска предложил десятикилограммовые ящики мандаринов по цене 2200 рублей. Они также завезены из Марокко. При этом потенциальным покупателям гарантируется полкило цитрусовых в подарок. Как сообщало URA.RU ранее, по сведениями Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с 1 ноября по 10 декабря в регион завезли на 20% больше мандаринов, чем за аналогичный период 2023 года. Это 601 тонна, включая партии из Ирана и Китая. Основными же поставщиками цитрусовых остались Турция, Египет и Китай. Челябинцам предложили мандарины из Марокко в ящиках Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/produkty_pitaniya/mandariny_iz_marokko_2670809638 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцам предложили приобрести к Новому году марокканские мандарины в ящиках. Цена за килограмм цитрусовых начинается от 220 рублей за килограмм. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Легeндapные из Мароккo. Такого калибpа и с тaким качеcтвoм нe пpoдaют в сетeвых магазинaх. Ценник зa ящик десять килограммов — 2390 рублей», — сообщил продавец на сайте «Авито». Автор объявления отметил, что мандарины без косточек. Возможно организовать доставку, уточнил он. Еще один продавец из Челябинска предложил десятикилограммовые ящики мандаринов по цене 2200 рублей. Они также завезены из Марокко. При этом потенциальным покупателям гарантируется полкило цитрусовых в подарок. Как сообщало URA.RU ранее, по сведениями Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с 1 ноября по 10 декабря в регион завезли на 20% больше мандаринов, чем за аналогичный период 2023 года. Это 601 тонна, включая партии из Ирана и Китая. Основными же поставщиками цитрусовых остались Турция, Египет и Китай.