10 декабря 2024

В Челябинской области обеспечат изобилие мандаринов на праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области дефицита мандаринов не ждут
В Челябинской области дефицита мандаринов не ждут Фото:

В Челябинской области обеспечат наличие мандаринов на праздничных прилавках. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с 1 ноября по 10 декабря в регион завезли на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«Мы обеспечили контроль за поставками мандаринов в регион. С 1 ноября по 10 декабря в область ввезли 601 тонну мандаринов, включая партии из Ирана и Китая», — уточнили в ведомстве.

Основные поставки мандаринов в регион осуществлялись через пункт пропуска «Бугристое» в Троицке. Большая часть фруктов доставлена с китайских складов, а также через Казахстан. Россельхознадзор отмечает, что в регионе контролируются только те партии, которые поступают на местные склады временного хранения.

По данным центрального аппарата Россельхознадзора, импорт мандаринов в Россию к декабрю 2024 года увеличился на 14,4% по сравнению с 2023 годом. Основными поставщиками цитрусовых остались Турция, Египет и Китай.

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В Челябинской области обеспечат наличие мандаринов на праздничных прилавках. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с 1 ноября по 10 декабря в регион завезли на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года. «Мы обеспечили контроль за поставками мандаринов в регион. С 1 ноября по 10 декабря в область ввезли 601 тонну мандаринов, включая партии из Ирана и Китая», — уточнили в ведомстве. Основные поставки мандаринов в регион осуществлялись через пункт пропуска «Бугристое» в Троицке. Большая часть фруктов доставлена с китайских складов, а также через Казахстан. Россельхознадзор отмечает, что в регионе контролируются только те партии, которые поступают на местные склады временного хранения. По данным центрального аппарата Россельхознадзора, импорт мандаринов в Россию к декабрю 2024 года увеличился на 14,4% по сравнению с 2023 годом. Основными поставщиками цитрусовых остались Турция, Египет и Китай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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