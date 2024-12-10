В Челябинской области обеспечат изобилие мандаринов на праздники

В Челябинской области обеспечат наличие мандаринов на праздничных прилавках. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с 1 ноября по 10 декабря в регион завезли на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
«Мы обеспечили контроль за поставками мандаринов в регион. С 1 ноября по 10 декабря в область ввезли 601 тонну мандаринов, включая партии из Ирана и Китая», — уточнили в ведомстве.
Основные поставки мандаринов в регион осуществлялись через пункт пропуска «Бугристое» в Троицке. Большая часть фруктов доставлена с китайских складов, а также через Казахстан. Россельхознадзор отмечает, что в регионе контролируются только те партии, которые поступают на местные склады временного хранения.
По данным центрального аппарата Россельхознадзора, импорт мандаринов в Россию к декабрю 2024 года увеличился на 14,4% по сравнению с 2023 годом. Основными поставщиками цитрусовых остались Турция, Египет и Китай.
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