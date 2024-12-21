Минобороны подтвердило уничтожение беспилотников ВСУ над Черным морем

В ночь на 21 декабря над территорией России были сбиты 19 украинских беспилотников. ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Курскую, Воронежскую области и Краснодарский край, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает Минобороны в telegram-канале. Самое большое количество беспилотников — девять — уничтожено над Белгородской областью. Еще пять сбиты над Воронеской областью. Три — над акваторией Черного моря. По одному были уничтожены над Курской областью и Краснодарским краем.
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В ночь на 21 декабря над территорией России были сбиты 19 украинских беспилотников. ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Курскую, Воронежскую области и Краснодарский край, сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает Минобороны в telegram-канале. Самое большое количество беспилотников — девять — уничтожено над Белгородской областью. Еще пять сбиты над Воронеской областью. Три — над акваторией Черного моря. По одному были уничтожены над Курской областью и Краснодарским краем. Ранее жители Сочи сообщали о звуках взрывов в городе. В частности, громкие хлопки были слышны в районе Лазаревского.