Происшествия Минобороны подтвердило уничтожение беспилотников ВСУ над Черным морем В ночь на 21 декабря над Россией сбиты 19 украинских беспилотников 21 декабря 2024 в 09:09 Размер текста - 17 + Три беспилотника были сбиты над Черным морем (фото из архива) Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 21 декабря над территорией России были сбиты 19 украинских беспилотников. ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Курскую, Воронежскую области и Краснодарский край, сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает Минобороны в telegram-канале . Самое большое количество беспилотников — девять — уничтожено над Белгородской областью. Еще пять сбиты над Воронеской областью. Три — над акваторией Черного моря. По одному были уничтожены над Курской областью и Краснодарским краем. Ранее жители Сочи сообщали о звуках взрывов в городе. В частности, громкие хлопки были слышны в районе Лазаревского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ночь на 21 декабря над территорией России были сбиты 19 украинских беспилотников. ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Курскую, Воронежскую области и Краснодарский край, сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает Минобороны в telegram-канале. Самое большое количество беспилотников — девять — уничтожено над Белгородской областью. Еще пять сбиты над Воронеской областью. Три — над акваторией Черного моря. По одному были уничтожены над Курской областью и Краснодарским краем. Ранее жители Сочи сообщали о звуках взрывов в городе. В частности, громкие хлопки были слышны в районе Лазаревского. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям