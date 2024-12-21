Стали известны новые подробности дела о мошенничестве с миллионами Долиной

Следствие вменило курьеру два эпизода мошенничества по делу Долиной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По делу о мошенничестве с деньгами Долиной следствие вменило два эпизода курьеру Цырульниковой
По делу о мошенничестве с деньгами Долиной следствие вменило два эпизода курьеру Цырульниковой Фото:

Следственные органы обвиняют курьера Анжелу Цырульникову в двух эпизодах крупного мошенничества, связанных с хищением денежных средств у известной певицы Ларисы Долиной. В судебных документах говорится о продлении меры пресечения в отношении Цырульниковой.

«В отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны, гражданки РФ… обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, продлена ранее избранная мера пресечения», — сказано в документах, которые находятся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что ущерб от действий Цырульниковой превысил 200 миллионов рублей.

В период с апреля по июль следствием было установлено, что Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее отправлять крупные денежные суммы на так называемые безопасные счета. В рамках проведенного расследования были арестованы несколько членов преступной группировки, в том числе Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы, который признал свою причастность к мошенничеству крупных размеров. Согласно информации прокуратуры, Леонтьев вовлек в схему еще одного соучастника, на чью банковскую карту пострадавшая перечислила три миллиона рублей. Кроме того, он координировал его действия и давал ему указания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственные органы обвиняют курьера Анжелу Цырульникову в двух эпизодах крупного мошенничества, связанных с хищением денежных средств у известной певицы Ларисы Долиной. В судебных документах говорится о продлении меры пресечения в отношении Цырульниковой. «В отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны, гражданки РФ… обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, продлена ранее избранная мера пресечения», — сказано в документах, которые находятся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что ущерб от действий Цырульниковой превысил 200 миллионов рублей. В период с апреля по июль следствием было установлено, что Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее отправлять крупные денежные суммы на так называемые безопасные счета. В рамках проведенного расследования были арестованы несколько членов преступной группировки, в том числе Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы, который признал свою причастность к мошенничеству крупных размеров. Согласно информации прокуратуры, Леонтьев вовлек в схему еще одного соучастника, на чью банковскую карту пострадавшая перечислила три миллиона рублей. Кроме того, он координировал его действия и давал ему указания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...