Стали известны новые подробности дела о мошенничестве с миллионами Долиной

Следственные органы обвиняют курьера Анжелу Цырульникову в двух эпизодах крупного мошенничества, связанных с хищением денежных средств у известной певицы Ларисы Долиной. В судебных документах говорится о продлении меры пресечения в отношении Цырульниковой.
«В отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны, гражданки РФ… обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, продлена ранее избранная мера пресечения», — сказано в документах, которые находятся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что ущерб от действий Цырульниковой превысил 200 миллионов рублей.
В период с апреля по июль следствием было установлено, что Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее отправлять крупные денежные суммы на так называемые безопасные счета. В рамках проведенного расследования были арестованы несколько членов преступной группировки, в том числе Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы, который признал свою причастность к мошенничеству крупных размеров. Согласно информации прокуратуры, Леонтьев вовлек в схему еще одного соучастника, на чью банковскую карту пострадавшая перечислила три миллиона рублей. Кроме того, он координировал его действия и давал ему указания.
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