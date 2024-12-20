В ХМАО рухнули цены на вторичную недвижимость

В Ханты-Мансийском автономном округе за год снизилась стоимость вторичной недвижимость. К началу зимы только в Сургуте квартиры в среднем подешевели более чем на 1,5%, сообщают риелторы компании «Этажи».
«В сравнении с прошлым годом наблюдалось падение на 2 126 рублей за квадратный метр. Стоимость в среднем снизилась на 1,67%», — следует из исследования риелторов. За месяц стоимость вторички тоже упала, но лишь на 0,17%. Теперь средняя стоимость квадратного метра по Сургуту составила 125 137 рублей.
Цены на вторичном рынке Нижневартовска, по данным агентства недвижимости, тоже снизились за год. Но падение стоимости едва дотягивает до половины процента В среднем квадрат в городе сейчас стоит около 82 тысяч рублей. А за месяц цены не изменились.
Ранее URA.RU рассказывало, какие квартиры больше всего подешевели в Ханты-Мансийске. Тогда речь шла в первую очередь про двухкомнатные объекты.
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