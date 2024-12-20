Скамьи вдоль оживленной дороги потребовала убрать прокуратура Миасса

21 декабря 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Скамьи установили в считанных сантиметрах от дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На проспекте Автозаводцев в Миассе Челябинской области подрядчик установил скамейки на расстоянии 30 сантиметров от проезжей части. Подрядчика обязали устранить нарушения после того, как в одну из конструкций в конце ноября врезался автомобиль. Об этом рассказали в прокуратуре региона. «Произведен монтаж зон отдыха для граждан (скамеек) на обочинах и газонах на расстоянии 30 см от проезжей части, что является небезопасным. 29 ноября на проспекте Автозаводцев произошло ДТП, в результате столкновения автомобиль выехал за пределы дороги и совершил наезд на зону отдыха», — рассказали в областном надзорном ведомстве. Помимо того, что монтаж скамеек выполнен с нарушениями, подрядчик сорвал сроки благоустройства. В ведомстве уточнили, что официально работы завершены, а заказчик — администрация Миасского городского округа — требования об уплате неустоек в адрес подрядчика не направлял. Прокурор вынес главе города представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. Как ранее писало URA.RU, жители Миасса пожаловались на реконструкцию проспекта Автозаводцев. Горожане обратили внимание на дешевизну материалов, которые использует подрядчик, а также несоответствие заявленным стандартам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На проспекте Автозаводцев в Миассе Челябинской области подрядчик установил скамейки на расстоянии 30 сантиметров от проезжей части. Подрядчика обязали устранить нарушения после того, как в одну из конструкций в конце ноября врезался автомобиль. Об этом рассказали в прокуратуре региона. «Произведен монтаж зон отдыха для граждан (скамеек) на обочинах и газонах на расстоянии 30 см от проезжей части, что является небезопасным. 29 ноября на проспекте Автозаводцев произошло ДТП, в результате столкновения автомобиль выехал за пределы дороги и совершил наезд на зону отдыха», — рассказали в областном надзорном ведомстве. Помимо того, что монтаж скамеек выполнен с нарушениями, подрядчик сорвал сроки благоустройства. В ведомстве уточнили, что официально работы завершены, а заказчик — администрация Миасского городского округа — требования об уплате неустоек в адрес подрядчика не направлял. Прокурор вынес главе города представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. Как ранее писало URA.RU, жители Миасса пожаловались на реконструкцию проспекта Автозаводцев. Горожане обратили внимание на дешевизну материалов, которые использует подрядчик, а также несоответствие заявленным стандартам.