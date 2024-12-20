20 декабря 2024

Скамьи вдоль оживленной дороги потребовала убрать прокуратура Миасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, скамейка, жара, лавка, лето, пляж, отдых
Скамьи установили в считанных сантиметрах от дороги Фото:

На проспекте Автозаводцев в Миассе Челябинской области подрядчик установил скамейки на расстоянии 30 сантиметров от проезжей части. Подрядчика обязали устранить нарушения после того, как в одну из конструкций в конце ноября врезался автомобиль. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

«Произведен монтаж зон отдыха для граждан (скамеек) на обочинах и газонах на расстоянии 30 см от проезжей части, что является небезопасным. 29 ноября на проспекте Автозаводцев произошло ДТП, в результате столкновения автомобиль выехал за пределы дороги и совершил наезд на зону отдыха», — рассказали в областном надзорном ведомстве.

Помимо того, что монтаж скамеек выполнен с нарушениями, подрядчик сорвал сроки благоустройства. В ведомстве уточнили, что официально работы завершены, а заказчик — администрация Миасского городского округа — требования об уплате неустоек в адрес подрядчика не направлял. Прокурор вынес главе города представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

Как ранее писало URA.RU, жители Миасса пожаловались на реконструкцию проспекта Автозаводцев. Горожане обратили внимание на дешевизну материалов, которые использует подрядчик, а также несоответствие заявленным стандартам.

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На проспекте Автозаводцев в Миассе Челябинской области подрядчик установил скамейки на расстоянии 30 сантиметров от проезжей части. Подрядчика обязали устранить нарушения после того, как в одну из конструкций в конце ноября врезался автомобиль. Об этом рассказали в прокуратуре региона. «Произведен монтаж зон отдыха для граждан (скамеек) на обочинах и газонах на расстоянии 30 см от проезжей части, что является небезопасным. 29 ноября на проспекте Автозаводцев произошло ДТП, в результате столкновения автомобиль выехал за пределы дороги и совершил наезд на зону отдыха», — рассказали в областном надзорном ведомстве. Помимо того, что монтаж скамеек выполнен с нарушениями, подрядчик сорвал сроки благоустройства. В ведомстве уточнили, что официально работы завершены, а заказчик — администрация Миасского городского округа — требования об уплате неустоек в адрес подрядчика не направлял. Прокурор вынес главе города представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. Как ранее писало URA.RU, жители Миасса пожаловались на реконструкцию проспекта Автозаводцев. Горожане обратили внимание на дешевизну материалов, которые использует подрядчик, а также несоответствие заявленным стандартам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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