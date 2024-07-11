В Миассе Челябинской области жители жалуются на качество строящейся набережной и реконструкции проспекта Автозаводцев, общей стоимостью почти 200 миллионов рублей. Челябинцы выражают недовольство тем, что уже выполненные работы не соответствуют заявленным стандартам и создают опасные условия, сообщается в пресс-службе регионального ОНФ.
«Работы еще идут, вот только часть сделанного уже разваливается. Набережная отличается от проекта, используются более дешевые материалы. Скамейки разваливаются, саженцы засохли, береговая зона превратилась в болото. Ливневки обустроены так, что вода с улицы стекает через ограждения набережной на деревянный настил, по которому гуляют отдыхающие», — говорится в telegram-канале Челябинского ОНФ.
По словам жителей Миасса, реконструкция проспекта Автозаводцев также оставляет желать лучшего: перекопанные тротуары, отсутствие безопасных пешеходных путей, игнорирование техники безопасности. В данный момент Народный фронт обратился в прокуратуру и местную администрацию с требованием усилить контроль за строительством и не выплачивать средства за некачественные работы.
Агентство URA.RU направило запрос в администрацию Миасса для дальнейших комментариев проблемного строительства. Ответ будет опубликован после получения.
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