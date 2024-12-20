20 декабря 2024

Не копить снег на дорогах призвал подрядчиков мэр Челябинска

Мэр Челябинска призвал подрядчиков оперативно вывозить снег за пределы города
© Служба новостей «URA.RU»
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Сугробы на Кировке. Челябинск, сугробы, кировка, кучи снега
Свалок снега на обочинах быть не должно, считает мэр Челябинска Лошкин Фото:

Глава Челябинского городского округа Алексей Лошкин проинспектировал качество уборки улиц города от снега. Он призвал дорожников оперативно вывозить его на снегосвалку. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.

«Продолжаю контролировать уборку дорог и тротуаров в городе. Проехал по многим улицам. Напомнил всем подрядчикам о необходимости максимально использовать шнекороторную технику для быстрой и качественной погрузки снега. Следует сразу вывозить его на снегосвалку, не копить на дорогах», — написал Лошкин.

По словам руководителя, процесс уборки улиц налажен, но некоторые замечания остаются. Он призвал жителей Челябинска сообщать ему о фактах некачественной уборки дорог. Глава города напомнил, что в преддверии новогодних праздников движение на дорогах обычно затруднено.

Как ранее писало URA.RU, в ночь с 20 на 21 декабря улицы Челябинска убирали десятки единиц снегоуборочной техники. Они вышли на дороги для устранения последствий снегопадов.

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Глава Челябинского городского округа Алексей Лошкин проинспектировал качество уборки улиц города от снега. Он призвал дорожников оперативно вывозить его на снегосвалку. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Продолжаю контролировать уборку дорог и тротуаров в городе. Проехал по многим улицам. Напомнил всем подрядчикам о необходимости максимально использовать шнекороторную технику для быстрой и качественной погрузки снега. Следует сразу вывозить его на снегосвалку, не копить на дорогах», — написал Лошкин. По словам руководителя, процесс уборки улиц налажен, но некоторые замечания остаются. Он призвал жителей Челябинска сообщать ему о фактах некачественной уборки дорог. Глава города напомнил, что в преддверии новогодних праздников движение на дорогах обычно затруднено. Как ранее писало URA.RU, в ночь с 20 на 21 декабря улицы Челябинска убирали десятки единиц снегоуборочной техники. Они вышли на дороги для устранения последствий снегопадов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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