Не копить снег на дорогах призвал подрядчиков мэр Челябинска

Глава Челябинского городского округа Алексей Лошкин проинспектировал качество уборки улиц города от снега. Он призвал дорожников оперативно вывозить его на снегосвалку. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.
«Продолжаю контролировать уборку дорог и тротуаров в городе. Проехал по многим улицам. Напомнил всем подрядчикам о необходимости максимально использовать шнекороторную технику для быстрой и качественной погрузки снега. Следует сразу вывозить его на снегосвалку, не копить на дорогах», — написал Лошкин.
По словам руководителя, процесс уборки улиц налажен, но некоторые замечания остаются. Он призвал жителей Челябинска сообщать ему о фактах некачественной уборки дорог. Глава города напомнил, что в преддверии новогодних праздников движение на дорогах обычно затруднено.
Как ранее писало URA.RU, в ночь с 20 на 21 декабря улицы Челябинска убирали десятки единиц снегоуборочной техники. Они вышли на дороги для устранения последствий снегопадов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!