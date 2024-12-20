Не копить снег на дорогах призвал подрядчиков мэр Челябинска

Мэр Челябинска призвал подрядчиков оперативно вывозить снег за пределы города

21 декабря 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Свалок снега на обочинах быть не должно, считает мэр Челябинска Лошкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Челябинского городского округа Алексей Лошкин проинспектировал качество уборки улиц города от снега. Он призвал дорожников оперативно вывозить его на снегосвалку. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Продолжаю контролировать уборку дорог и тротуаров в городе. Проехал по многим улицам. Напомнил всем подрядчикам о необходимости максимально использовать шнекороторную технику для быстрой и качественной погрузки снега. Следует сразу вывозить его на снегосвалку, не копить на дорогах», — написал Лошкин. По словам руководителя, процесс уборки улиц налажен, но некоторые замечания остаются. Он призвал жителей Челябинска сообщать ему о фактах некачественной уборки дорог. Глава города напомнил, что в преддверии новогодних праздников движение на дорогах обычно затруднено. Как ранее писало URA.RU, в ночь с 20 на 21 декабря улицы Челябинска убирали десятки единиц снегоуборочной техники. Они вышли на дороги для устранения последствий снегопадов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Челябинского городского округа Алексей Лошкин проинспектировал качество уборки улиц города от снега. Он призвал дорожников оперативно вывозить его на снегосвалку. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Продолжаю контролировать уборку дорог и тротуаров в городе. Проехал по многим улицам. Напомнил всем подрядчикам о необходимости максимально использовать шнекороторную технику для быстрой и качественной погрузки снега. Следует сразу вывозить его на снегосвалку, не копить на дорогах», — написал Лошкин. По словам руководителя, процесс уборки улиц налажен, но некоторые замечания остаются. Он призвал жителей Челябинска сообщать ему о фактах некачественной уборки дорог. Глава города напомнил, что в преддверии новогодних праздников движение на дорогах обычно затруднено. Как ранее писало URA.RU, в ночь с 20 на 21 декабря улицы Челябинска убирали десятки единиц снегоуборочной техники. Они вышли на дороги для устранения последствий снегопадов.