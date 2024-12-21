Премьер Финляндии объяснил, почему страна не открывает границу с Россией

Премьер Финляндии: страна ищет способ согласовать с РФ открытие одного из КПП
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Финляндия не спешит открывать границу с РФ из-за страха наплыва мигрантов
Финляндия не спешит открывать границу с РФ из-за страха наплыва мигрантов Фото:

Российско-финская граница останется закрытой, пока Хельсинки не согласуют с Москвой один из способов открытия одного или нескольких контроль-пропускных пунктов (КПП). Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, отметив, что в стране уверены, что после открытия границы РФ якобы отправит в Хельсинки мигрантов без документов. 

«Восточная граница [с Россией] закрыта до дальнейшего уведомления, и мы не можем ее открыть, пока не найдем способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов», — заявил Орпо на саммите Северной и Южной Европы. Трансляцию мероприятия вела газета Iltalehti.

Он отметил, что Финляндии нужно понимать, что РФ не направит в страну мигрантов без надлежащих документов в случае открытия границ. Однако Москва отмечала, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а переходом через КПП пользуются только те, кто имеет на это право по закону. 

Ранее демонстранты в Финляндии потребовали открыть границу с Россией. Акция была организована правозащитными организациями. По словам демонстрантов, принятый закон о выдворении и закрытие границы создают опасные условия для беженцев, передает «Национальная служба новостей». 

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Российско-финская граница останется закрытой, пока Хельсинки не согласуют с Москвой один из способов открытия одного или нескольких контроль-пропускных пунктов (КПП). Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, отметив, что в стране уверены, что после открытия границы РФ якобы отправит в Хельсинки мигрантов без документов.  «Восточная граница [с Россией] закрыта до дальнейшего уведомления, и мы не можем ее открыть, пока не найдем способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов», — заявил Орпо на саммите Северной и Южной Европы. Трансляцию мероприятия вела газета Iltalehti. Он отметил, что Финляндии нужно понимать, что РФ не направит в страну мигрантов без надлежащих документов в случае открытия границ. Однако Москва отмечала, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а переходом через КПП пользуются только те, кто имеет на это право по закону.  Ранее демонстранты в Финляндии потребовали открыть границу с Россией. Акция была организована правозащитными организациями. По словам демонстрантов, принятый закон о выдворении и закрытие границы создают опасные условия для беженцев, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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