Захарова описала кадровые чистки в дипкорпусе Украины цитатой из басни Крылова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила басню Ивана Крылова «Квартет», рассуждая о кадровых перестановках в дипкорпусе Украины. Ранее президент Владимир Зеленский уволил ряд киевских послов.
Украинский лидер уволил послов в Китае, Японии, Индонезии, Литве, Словении и Руанде. Также был снят с поста представитель страны при ООН Сергей Кислица. А постоянным представителем Украины при ООН стал Андрей Мельник, которого высылали из Германии за то, что обозвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».
«Иван Андреевич Крылов про такое писал: „А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь“», — ответила на перестановки Захарова. Ее цитируют «Аргументы недели».
Ранее Захарова жестко ответила послу Германии в России Александру Ламбсдорфу, который заявлял о необходимости мира на Украине. Она заявила, что, в первую очередь, кого стоит призывать к миру, так это правительство ФРГ, а также руководство ЕС и НАТО.
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