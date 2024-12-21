Фигуристка Петросян стала двукратной чемпионкой России

Аделия Петросян заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию в Омске
Российская фигуристка Аделия Петросян в категории женского одиночного катания стала двукратной чемпионкой страны. Об этом сообщают журналисты.
«Фигуристка Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России в женском одиночном катании», — передает ТАСС. Второе место на чемпионате заняла Дарья Садкова, третье — Алина Горбачева.
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