Фигуристка Петросян стала двукратной чемпионкой России

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Аделия Петросян заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию в Омске
Аделия Петросян заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию в Омске Фото:

Российская фигуристка Аделия Петросян в категории женского одиночного катания стала двукратной чемпионкой страны. Об этом сообщают журналисты.

«Фигуристка Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России в женском одиночном катании», — передает ТАСС. Второе место на чемпионате заняла Дарья Садкова, третье — Алина Горбачева.

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Российская фигуристка Аделия Петросян в категории женского одиночного катания стала двукратной чемпионкой страны. Об этом сообщают журналисты. «Фигуристка Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России в женском одиночном катании», — передает ТАСС. Второе место на чемпионате заняла Дарья Садкова, третье — Алина Горбачева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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