Челябинск вошел в топ-3 городов по росту цен на первичное жилье

21 декабря 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Челябинск оказался на третьем месте в рейтинге роста цен на новостройки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск оказался в первой тройке городов России, в которых зафиксировано наибольшее подорожание недвижимости на первичном рынке. Он занял третью строчку после Новосибирска и Казани. Об этом рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. «Средняя стоимость квадратного метра в новостройках России с начала 2024 года выросла на 5,5% с 128,6 тысяч рублей в январе до 135,7 тысяч рублей в декабре. Рейтинг крупнейших городов с самой большой годовой динамикой роста цен возглавили Новосибирск (+16,3%), Казань (+15,7%) и Челябинск (+13,5%)», — сказал эксперт в беседе с ТАСС. В топ-10 также вошли Пермь, отметившаяся ростом на 11,7%, Екатеринбург с приростом на 11,3%, Нижний Новгород с 10,6%. Далее в порядке убывания идут Омск, Воронеж, Санкт-Петербург и Волгоград. Москва, показав увеличение на 0,6%, расположилась на 16-й позиции в рейтинге. В 2024 году рынок новостроек в России испытывает значительные колебания. Зайцев уточнил ТАСС, что в 2025 году может произойти увеличение объема предложения на 14% из-за падения спроса. Он также отметил, что введение ограничений на условия льготного кредитования может привести к дополнительному сокращению спроса. Как ранее URA.RU рассказали в одной из девелоперских компаний, стоимость квадратного метра жилья в российских новостройках в 2025 году вырастет. Это будет обусловлено ростом цен на стройматериалы и строительно-монтажные работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск оказался в первой тройке городов России, в которых зафиксировано наибольшее подорожание недвижимости на первичном рынке. Он занял третью строчку после Новосибирска и Казани. Об этом рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. «Средняя стоимость квадратного метра в новостройках России с начала 2024 года выросла на 5,5% с 128,6 тысяч рублей в январе до 135,7 тысяч рублей в декабре. Рейтинг крупнейших городов с самой большой годовой динамикой роста цен возглавили Новосибирск (+16,3%), Казань (+15,7%) и Челябинск (+13,5%)», — сказал эксперт в беседе с ТАСС. В топ-10 также вошли Пермь, отметившаяся ростом на 11,7%, Екатеринбург с приростом на 11,3%, Нижний Новгород с 10,6%. Далее в порядке убывания идут Омск, Воронеж, Санкт-Петербург и Волгоград. Москва, показав увеличение на 0,6%, расположилась на 16-й позиции в рейтинге. В 2024 году рынок новостроек в России испытывает значительные колебания. Зайцев уточнил ТАСС, что в 2025 году может произойти увеличение объема предложения на 14% из-за падения спроса. Он также отметил, что введение ограничений на условия льготного кредитования может привести к дополнительному сокращению спроса. Как ранее URA.RU рассказали в одной из девелоперских компаний, стоимость квадратного метра жилья в российских новостройках в 2025 году вырастет. Это будет обусловлено ростом цен на стройматериалы и строительно-монтажные работы.