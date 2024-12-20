Девелоперы предупредили о росте цен на жилье в 2025 году

В 2025 году в России повысится стоимость квадратного метра в новостройках. Об этом URA.RU сообщили в девелоперской компании «Брусника».
«На нее [стоимость квадратного метра] влияют условия проектного финансирования, рост стоимости стройматериалов и строительно-монтажных работ. Кроме того, со следующего года девелоперы начнут платить НДС, и это повысит себестоимость квадрата», — говорится в докладе. Поэтому, как отметили в компании, россиянам не стоит ждать понижения цен в следующем году.
Согласно прогнозам аналитиков из SberCIB Investment Research, в 2025 году ключевая ставка поднимется до 25% и будет держаться на этом уровне. Ранее ее рост ожидали 20 декабря до уровня 23%, однако ЦБ сохранил текущее значение — 21%.
«Брусника» также напомнила о введении нового Стандарта защиты ипотечных заемщиков с 1 января 2025 года, который изменит условия взаимодействия банков и застройщиков. Это нововведение требует времени для адаптации как со стороны девелоперов, так и банков, что также может повлиять на стоимость жилья в начале года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.