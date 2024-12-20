Девелоперы предупредили о росте цен на жилье в 2025 году

«Брусника»: в РФ вырастет стоимость квадратного метра в новостройках в 2025-м
© Служба новостей «URA.RU»
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В следующем году в России повысится стоимость на новостройки
В следующем году в России повысится стоимость на новостройки Фото:

В 2025 году в России повысится стоимость квадратного метра в новостройках. Об этом URA.RU сообщили в девелоперской компании «Брусника».

«На нее [стоимость квадратного метра] влияют условия проектного финансирования, рост стоимости стройматериалов и строительно-монтажных работ. Кроме того, со следующего года девелоперы начнут платить НДС, и это повысит себестоимость квадрата», — говорится в докладе. Поэтому, как отметили в компании, россиянам не стоит ждать понижения цен в следующем году.

Согласно прогнозам аналитиков из SberCIB Investment Research, в 2025 году ключевая ставка поднимется до 25% и будет держаться на этом уровне. Ранее ее рост ожидали 20 декабря до уровня 23%, однако ЦБ сохранил текущее значение — 21%.

«Брусника» также напомнила о введении нового Стандарта защиты ипотечных заемщиков с 1 января 2025 года, который изменит условия взаимодействия банков и застройщиков. Это нововведение требует времени для адаптации как со стороны девелоперов, так и банков, что также может повлиять на стоимость жилья в начале года.

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В 2025 году в России повысится стоимость квадратного метра в новостройках. Об этом URA.RU сообщили в девелоперской компании «Брусника». «На нее [стоимость квадратного метра] влияют условия проектного финансирования, рост стоимости стройматериалов и строительно-монтажных работ. Кроме того, со следующего года девелоперы начнут платить НДС, и это повысит себестоимость квадрата», — говорится в докладе. Поэтому, как отметили в компании, россиянам не стоит ждать понижения цен в следующем году. Согласно прогнозам аналитиков из SberCIB Investment Research, в 2025 году ключевая ставка поднимется до 25% и будет держаться на этом уровне. Ранее ее рост ожидали 20 декабря до уровня 23%, однако ЦБ сохранил текущее значение — 21%. «Брусника» также напомнила о введении нового Стандарта защиты ипотечных заемщиков с 1 января 2025 года, который изменит условия взаимодействия банков и застройщиков. Это нововведение требует времени для адаптации как со стороны девелоперов, так и банков, что также может повлиять на стоимость жилья в начале года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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