После «Прямой линии» авиакомпании вернут скидки для детей

Российские авиакомпании с 14 января 2025 года вернут скидки на перелеты для детей до 12 лет. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев, отмечая, что урегулирование ситуации произошло после поручения президента РФ Владимира Путина во время «Прямой линии».
«Решение президента [Владимира Путина] есть, поэтому мы обеспечим такое решение к 14 января», — заявил Савельев в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в его telegram-канале.
Премьер добавил, что скидка будет распространяться на детей до 12 лет. Кроме того, он добавил, что минимизация скидки была возможностью авиакомпании исходя из специальных тарифов, это не входило в действия правительства. С 2025 года скидки для детей на авиаперелеты вернутся.
Ранее Путин во время «Прямой линии» поручил российскому правительству до 14 января урегулировать вопрос по льготам для детей в авиакомпаниях. По его словам, льгота для семей с детьми должна составлять 50%, однако авиаперевозчики вводят незначительные скидки, говоря, что это льготный тариф, а не стандартный.
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