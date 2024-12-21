После «Прямой линии» авиакомпании вернут скидки для детей

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Вопрос о льготах на перелеты для семей с детьми будет урегулирован до 14 января
Вопрос о льготах на перелеты для семей с детьми будет урегулирован до 14 января Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Российские авиакомпании с 14 января 2025 года вернут скидки на перелеты для детей до 12 лет. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев, отмечая, что урегулирование ситуации произошло после поручения президента РФ Владимира Путина во время «Прямой линии». 

«Решение президента [Владимира Путина] есть, поэтому мы обеспечим такое решение к 14 января», — заявил Савельев в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в его telegram-канале. 

Премьер добавил, что скидка будет распространяться на детей до 12 лет. Кроме того, он добавил, что минимизация скидки была возможностью авиакомпании исходя из специальных тарифов, это не входило в действия правительства. С 2025 года скидки для детей на авиаперелеты вернутся. 

Ранее Путин во время «Прямой линии» поручил российскому правительству до 14 января урегулировать вопрос по льготам для детей в авиакомпаниях. По его словам, льгота для семей с детьми должна составлять 50%, однако авиаперевозчики вводят незначительные скидки, говоря, что это льготный тариф, а не стандартный. 

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Российские авиакомпании с 14 января 2025 года вернут скидки на перелеты для детей до 12 лет. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев, отмечая, что урегулирование ситуации произошло после поручения президента РФ Владимира Путина во время «Прямой линии».  «Решение президента [Владимира Путина] есть, поэтому мы обеспечим такое решение к 14 января», — заявил Савельев в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в его telegram-канале.  Премьер добавил, что скидка будет распространяться на детей до 12 лет. Кроме того, он добавил, что минимизация скидки была возможностью авиакомпании исходя из специальных тарифов, это не входило в действия правительства. С 2025 года скидки для детей на авиаперелеты вернутся.  Ранее Путин во время «Прямой линии» поручил российскому правительству до 14 января урегулировать вопрос по льготам для детей в авиакомпаниях. По его словам, льгота для семей с детьми должна составлять 50%, однако авиаперевозчики вводят незначительные скидки, говоря, что это льготный тариф, а не стандартный. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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