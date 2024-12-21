Депутат Колесник: Россия ответит Киеву на удары по Казани «как она это умеет»

Россия ответит Украине на атаку беспилотников на Казань. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Отвечать [мы будем] как всегда, как мы это делать умеем. Не мы это начинаем. Постоянно пытаются такой раздражающий фактор [оказать]», — поделился депутат с «Лентой.ру». Колесник подчеркнул, что дроны попали в гражданские дома Казани, что не должно оставаться безнаказанным.
Утром в субботу, 21 декабря, украинские дроны атаковали ЖК премиум класса «Лазурные небеса», ЖК «Манхэттен», четырехэтажное здание на улице Клары Цеткин и промышленный объект. В регионе введен режим ЧС для органов власти. URA.RU вело прямую трансляцию происшествия.
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