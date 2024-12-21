Депутат Колесник: Россия ответит Киеву на удары по Казани «как она это умеет»

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ВСУ дронами атаковали жилые дома в Казани 21 декабря
ВСУ дронами атаковали жилые дома в Казани 21 декабря Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

Россия ответит Украине на атаку беспилотников на Казань. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. 

«Отвечать [мы будем] как всегда, как мы это делать умеем. Не мы это начинаем. Постоянно пытаются такой раздражающий фактор [оказать]», — поделился депутат с «Лентой.ру». Колесник подчеркнул, что дроны попали в гражданские дома Казани, что не должно оставаться безнаказанным. 

Утром в субботу, 21 декабря, украинские дроны атаковали ЖК премиум класса «Лазурные небеса», ЖК «Манхэттен», четырехэтажное здание на улице Клары Цеткин и промышленный объект. В регионе введен режим ЧС для органов власти. URA.RU вело прямую трансляцию происшествия

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Россия ответит Украине на атаку беспилотников на Казань. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.  «Отвечать [мы будем] как всегда, как мы это делать умеем. Не мы это начинаем. Постоянно пытаются такой раздражающий фактор [оказать]», — поделился депутат с «Лентой.ру». Колесник подчеркнул, что дроны попали в гражданские дома Казани, что не должно оставаться безнаказанным.  Утром в субботу, 21 декабря, украинские дроны атаковали ЖК премиум класса «Лазурные небеса», ЖК «Манхэттен», четырехэтажное здание на улице Клары Цеткин и промышленный объект. В регионе введен режим ЧС для органов власти. URA.RU вело прямую трансляцию происшествия. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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