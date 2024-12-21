Главный уральский казак ушел в отставку

Уральский казак Владимир Романов покинул должность атамана

21 декабря 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Романов был на посту 14 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-командующий Уральским округом внутренних войск МВД России Владимир Романов покинул должность атамана Оренбургского казачьего войска (действует на территории Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областей, Башкирии). Об этом сообщили в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества. «14 лет мы с вами проводили круги, 14 лет я перед вами стоял, когда вы выбирали меня, три срока полномочий. Вся моя работа и жизнь в течение 14 лет была у вас на глазах, у вас на виду. И вы оценивали в течение каждого дня, каждого часа, каждой минуты нашей с вами деятельности», — сказал Романов. Атаманом он был с 2010 года. Генерал среди прочего известен тем, что принимал участие в боевых действиях в Чечне. На посту атамана его сменил челябинец Игорь Цыганов. В свежих «Слухах» URA.RU рассказывало, что оренбургский губернатор Денис Паслер якобы пытался перенести штаб-квартиру войска из Екатеринбурга в Оренбург. Но интригу якобы заблокировали в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-командующий Уральским округом внутренних войск МВД России Владимир Романов покинул должность атамана Оренбургского казачьего войска (действует на территории Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областей, Башкирии). Об этом сообщили в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества. «14 лет мы с вами проводили круги, 14 лет я перед вами стоял, когда вы выбирали меня, три срока полномочий. Вся моя работа и жизнь в течение 14 лет была у вас на глазах, у вас на виду. И вы оценивали в течение каждого дня, каждого часа, каждой минуты нашей с вами деятельности», — сказал Романов. Атаманом он был с 2010 года. Генерал среди прочего известен тем, что принимал участие в боевых действиях в Чечне. На посту атамана его сменил челябинец Игорь Цыганов. В свежих «Слухах» URA.RU рассказывало, что оренбургский губернатор Денис Паслер якобы пытался перенести штаб-квартиру войска из Екатеринбурга в Оренбург. Но интригу якобы заблокировали в Москве.