Главный уральский казак ушел в отставку

Уральский казак Владимир Романов покинул должность атамана
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День народного единства: крестный ход и русский марш. Екатеринбург, романов владимир, митрополит кирилл
Романов был на посту 14 лет Фото:

Экс-командующий Уральским округом внутренних войск МВД России Владимир Романов покинул должность атамана Оренбургского казачьего войска (действует на территории Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областей, Башкирии). Об этом сообщили в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества.

«14 лет мы с вами проводили круги, 14 лет я перед вами стоял, когда вы выбирали меня, три срока полномочий. Вся моя работа и жизнь в течение 14 лет была у вас на глазах, у вас на виду. И вы оценивали в течение каждого дня, каждого часа, каждой минуты нашей с вами деятельности», — сказал Романов.

Атаманом он был с 2010 года. Генерал среди прочего известен тем, что принимал участие в боевых действиях в Чечне. На посту атамана его сменил челябинец Игорь Цыганов.

В свежих «Слухах» URA.RU рассказывало, что оренбургский губернатор Денис Паслер якобы пытался перенести штаб-квартиру войска из Екатеринбурга в Оренбург. Но интригу якобы заблокировали в Москве.

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Экс-командующий Уральским округом внутренних войск МВД России Владимир Романов покинул должность атамана Оренбургского казачьего войска (действует на территории Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областей, Башкирии). Об этом сообщили в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества. «14 лет мы с вами проводили круги, 14 лет я перед вами стоял, когда вы выбирали меня, три срока полномочий. Вся моя работа и жизнь в течение 14 лет была у вас на глазах, у вас на виду. И вы оценивали в течение каждого дня, каждого часа, каждой минуты нашей с вами деятельности», — сказал Романов. Атаманом он был с 2010 года. Генерал среди прочего известен тем, что принимал участие в боевых действиях в Чечне. На посту атамана его сменил челябинец Игорь Цыганов. В свежих «Слухах» URA.RU рассказывало, что оренбургский губернатор Денис Паслер якобы пытался перенести штаб-квартиру войска из Екатеринбурга в Оренбург. Но интригу якобы заблокировали в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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