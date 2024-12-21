Мазут с затонувших в Керченском проливе танкеров дошел до побережья Керченского полуострова в районе крепости Ени-Кале и мыса Змеиный. На данный момент берег и акваторию в Анапе очищают силы МЧС и Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и города Керчи. Какая обстановка в Анапе после разлива мазута — в фоторепортаже URA.RU.
У Керченского пролива 15 декабря произошло крушение двух танкеров: «Волгонефть 212», на борту которого находились 13 членов экипажа, и «Волгонефть 239» с 14 моряками. По информации Росморречфлота, причиной аварии стал шторм в Черном море. Из танкеров после крушения выбросило, предварительно, около 3,7 тысячи тонн мазута. Всего на борту находилось 9,2 тысячи тонн нефтепродуктов. На данный момент проводятся работы по устранению последствий разлива. Для уборки мазута были направлены суда «Анатолий Ткачев» и «Максим Колосов» и морские спасатели. Также дополнительно мобилизовали силы и средства от ФГБУ «АМП Черного моря», ФГУП «Росморпорт» и ФГБУ «Морспасслужба». Всего в очистке берега принимают участие 12 единиц наземной техники, 112 человек и два корабля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.