Мазут с затонувших танкеров дошел до Крыма

Выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный. Информацию об этом сообщил советник крымского главы по информационной политике Олег Крючков.
«На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров», — сообщил Крючков в Telegram. Сейчас берег и акваторию очищают 112 человек, два корабля и 12 единиц техники. В том числе участвуют силы МЧС, минэкорлогии и морские спасатели.
В Керченском проливе 15 декабря из-за шторма потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Только за два дня после ЧП с пляжей Анапы убрали 12,6 тонн мазута. 19 декабря в институте РАН сообщали, что проблему все еще не могут устранить.
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