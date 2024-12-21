Мазут с затонувших танкеров дошел до Крыма

Выброс мазута в море и на берег обнаружен в Керчи
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Нефтепродукты с затонувших танкеров дошли до Керчи
Нефтепродукты с затонувших танкеров дошли до Керчи Фото:
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Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный. Информацию об этом сообщил советник крымского главы по информационной политике Олег Крючков. 

«На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров», — сообщил Крючков в Telegram. Сейчас берег и акваторию очищают 112 человек, два корабля и 12 единиц техники. В том числе участвуют силы МЧС, минэкорлогии и морские спасатели. 

В Керченском проливе 15 декабря из-за шторма потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Только за два дня после ЧП с пляжей Анапы убрали 12,6 тонн мазута. 19 декабря в институте РАН сообщали, что проблему все еще не могут устранить.

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Выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный. Информацию об этом сообщил советник крымского главы по информационной политике Олег Крючков.  «На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров», — сообщил Крючков в Telegram. Сейчас берег и акваторию очищают 112 человек, два корабля и 12 единиц техники. В том числе участвуют силы МЧС, минэкорлогии и морские спасатели.  В Керченском проливе 15 декабря из-за шторма потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Только за два дня после ЧП с пляжей Анапы убрали 12,6 тонн мазута. 19 декабря в институте РАН сообщали, что проблему все еще не могут устранить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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