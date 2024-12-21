В Петербурге пенсионерки хотели сжечь полицейский автомобиль

В Санкт-Петеребурге задержали двух пенсионерок за попытку сжечь полицейский автомобиль. По данным силовиков, женщины действовали по указанию телефонных мошенников.
«В Петербурге задержали двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля. Возбуждено уголовное дело о теракте», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Женщин склонили к преступлению злоумышленники по телефону.
21 декабря по Московской области и Петербургу прошла волна атак на банки, МФЦ, «Почту России». По предварительным данным, нападавшие действовали по указанию украинских злоумышленников.
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