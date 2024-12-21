В Подмосковье идут атаки на МФЦ и «Почту России»: что известно о трех поджогах за день

В Химках неизвестный в отделении «Почты России» взорвал фейерверк
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За сутки злоумышленники три раза взрывали петарды и фейерверки в Подмосковье
За сутки злоумышленники три раза взрывали петарды и фейерверки в Подмосковье Фото:

В Подмосковье за 21 декабря произошли три поджога в общественных местах: в Отрадном, Королеве и Химках. В случае первых двух поджогов известно, что злоумышленников курировали спецслужбы Украины. Что известно о трех поджогах в Подмосковье — в материале URA.RU. 

Первый поджог

В торговом центре «Форт» в Отрадном пожилая женщина взорвала петарду в помещении МФЦ. Причиной такого поступка стал обман пенсионерки со стороны украинских мошенников. После происшествия пенсионерку задержали, никто из присутствующих не пострадал. 

Второй поджог

В Королеве в отделении МФЦ 63-летний мужчина также запустил фейерверк. После инцидента он покинул место происшествия и направился к Костинскому отделу полиции с целью поджечь его. Однако, прибыв на место, он был остановлен полицейскими, которые изъяли у него пиротехнику и задержали, передает главк МВД по Московской области. Согласно предварительной информации, за действиями мужчины стояли украинские кураторы, передает telegram-канал Shot. 

Третий поджог 

Третий инцидент произошел в Химках. Там неизвестный запустил фейерверк в помещении отделения «Почты России». Отмечается, что из-за происшествия посетители в панике покинули здание почтового отделения. 

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В Подмосковье за 21 декабря произошли три поджога в общественных местах: в Отрадном, Королеве и Химках. В случае первых двух поджогов известно, что злоумышленников курировали спецслужбы Украины. Что известно о трех поджогах в Подмосковье — в материале URA.RU.  Первый поджог В торговом центре «Форт» в Отрадном пожилая женщина взорвала петарду в помещении МФЦ. Причиной такого поступка стал обман пенсионерки со стороны украинских мошенников. После происшествия пенсионерку задержали, никто из присутствующих не пострадал.  Второй поджог В Королеве в отделении МФЦ 63-летний мужчина также запустил фейерверк. После инцидента он покинул место происшествия и направился к Костинскому отделу полиции с целью поджечь его. Однако, прибыв на место, он был остановлен полицейскими, которые изъяли у него пиротехнику и задержали, передает главк МВД по Московской области. Согласно предварительной информации, за действиями мужчины стояли украинские кураторы, передает telegram-канал Shot.  Третий поджог  Третий инцидент произошел в Химках. Там неизвестный запустил фейерверк в помещении отделения «Почты России». Отмечается, что из-за происшествия посетители в панике покинули здание почтового отделения. 
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