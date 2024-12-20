Бастрыкин требует пересмотреть наказание устроившим побоище в школе Челябинска

21 декабря 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Глава СК РФ поручил повторно предоставить информацию об осужденных за драку в образовательном центре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал пересмотреть решение по уголовному делу о хулиганстве, совершенном на территории образовательного центра №5 в Челябинске. Он поручил предоставить повторный доклад о конфликте между группой местных подростков и уроженцами Таджикистана, а также об основаниях принятого судом решения. Об этом говорится в telegram-канале информационного центра Следственного комитета России. «Глава СК РФ затребовал у руководителя следственнного управления по Челябинской области повторный доклад по ситуации и об основаниях принятого судом решения с учетом озвученных в публичном пространстве доводов. Общественность выражает обеспокоенность в связи с незаконным привлечением подростков к уголовной ответственности», — подчеркнули в надзорном ведомстве. Конфликт произошел в феврале 2023 года, получил широкий резонанс, и Александр Бастрыкин уже ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В настоящий момент активное обсуждение этого дела в интернете продолжается, общественность выражает несогласие, что подчеркивает значимость тщательного пересмотра всех обстоятельств инцидента. Как сообщало URA.RU ранее, Курчатовский районный суд Челябинска назначил условные сроки четверым парням, устроившим побоище в образовательном центре №5. Компания молодых людей ворвалась в холл учебного центра в балаклавах и с битами в руках. Там они напали на одного из учеников. После один из них разбил стекло. Инциденту предшествовал конфликт с представителями одной из диаспор, которые систематически устраивали провокации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал пересмотреть решение по уголовному делу о хулиганстве, совершенном на территории образовательного центра №5 в Челябинске. Он поручил предоставить повторный доклад о конфликте между группой местных подростков и уроженцами Таджикистана, а также об основаниях принятого судом решения. Об этом говорится в telegram-канале информационного центра Следственного комитета России. «Глава СК РФ затребовал у руководителя следственнного управления по Челябинской области повторный доклад по ситуации и об основаниях принятого судом решения с учетом озвученных в публичном пространстве доводов. Общественность выражает обеспокоенность в связи с незаконным привлечением подростков к уголовной ответственности», — подчеркнули в надзорном ведомстве. Конфликт произошел в феврале 2023 года, получил широкий резонанс, и Александр Бастрыкин уже ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В настоящий момент активное обсуждение этого дела в интернете продолжается, общественность выражает несогласие, что подчеркивает значимость тщательного пересмотра всех обстоятельств инцидента. Как сообщало URA.RU ранее, Курчатовский районный суд Челябинска назначил условные сроки четверым парням, устроившим побоище в образовательном центре №5. Компания молодых людей ворвалась в холл учебного центра в балаклавах и с битами в руках. Там они напали на одного из учеников. После один из них разбил стекло. Инциденту предшествовал конфликт с представителями одной из диаспор, которые систематически устраивали провокации.