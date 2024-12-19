Челябинцам, устроившим побоище в школе, дали условные сроки

20 декабря 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Суд назначил условные сроки за драку в образовательном центре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курчатовский райсуд Челябинска назначил условные сроки четверым парням — Александру Стасенко, Доброславу Б, Артему В. и Артему Г., устроившим побоище в образовательном центре №5. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Признать виновными в совершении хулиганских действий. Приговорить к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — зачитала приговор судья Мария Скворонова. Фотографировать подсудимых было нельзя, так как на момент совершения преступления почти все они были несовершеннолетними (за исключением Стасенко). Стасенко с компанией ворвались в холл учебного центра в феврале 2023 года в балаклавах и с битами в руках. Там они напали на одного из учеников. После один из молодых людей разбил стекло. Полиция оперативно установила личности хулиганов. Они были задержаны. Отследив по камерам видеонаблюдения, удалось установить, что драка началась у образовательного центра №2 (находится по соседству с образовательным центром №5 — прим. URA.RU). По предварительным данным, ей предшествовал конфликт с представителями одной из диаспор, которые систематически устраивали провокации своим поведением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курчатовский райсуд Челябинска назначил условные сроки четверым парням — Александру Стасенко, Доброславу Б, Артему В. и Артему Г., устроившим побоище в образовательном центре №5. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Признать виновными в совершении хулиганских действий. Приговорить к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — зачитала приговор судья Мария Скворонова. Фотографировать подсудимых было нельзя, так как на момент совершения преступления почти все они были несовершеннолетними (за исключением Стасенко). Стасенко с компанией ворвались в холл учебного центра в феврале 2023 года в балаклавах и с битами в руках. Там они напали на одного из учеников. После один из молодых людей разбил стекло. Полиция оперативно установила личности хулиганов. Они были задержаны. Отследив по камерам видеонаблюдения, удалось установить, что драка началась у образовательного центра №2 (находится по соседству с образовательным центром №5 — прим. URA.RU). По предварительным данным, ей предшествовал конфликт с представителями одной из диаспор, которые систематически устраивали провокации своим поведением.