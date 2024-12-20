В челябинском поселке стая собак накинулась на 10-летнюю девочку

В поселке Шагол города Челябинска стая собак атаковала 10-летнюю девочку. Безнадзорные животные укусили ребенка за ногу. В этом районе они регулярно нападают на прохожих, однако мер к отлову не принимается. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра СК РФ.
«17 декабря 2024 года в поселке Шагол Челябинска собака набросилась на 10-летнюю девочку, укусив ее за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь», — рассказали в надзорном ведомстве.
В СК РФ отметили, что аналогичный случай в поселке произошел 19 ноября. Тогда животные набросились на женщину. С учетом того, что мер к отлову собак не принимается, в региональном следственном управлении расследуется уголовное дело по статье УК РФ о халатности. Оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Как сообщало URA.RU ранее, глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нападениях нескольких агрессивных питбулей на людей и домашних животных в Челябинске. В 2023 году одна из собак набросилась на женщину и ее малолетнюю дочь, укусив девочку за лицо.
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