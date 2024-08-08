Бастрыкин потребовал защитить челябинцев от агрессивных питбулей

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Глава СКР поставил ход процессуальной проверки на контроль Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал поставил на контроль проверку по информации о нападениях нескольких агрессивных питбулей на людей и домашних животных в Челябинске. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра следственного комитета России.

«Агрессивные питбули, находящиеся на выгуле без намордников и поводков, систематически нападают на других домашних животных и людей. В прошлом году одна из собак набросилась на женщину и ее малолетнюю дочь, укусив девочку за лицо. Пострадавшей потребовалась медпомощь», говорится в заявлении ведомства.

В СУ СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по региону Константину Правосудову представить доклад о результатах и принятом по итогам решении.

Ранее сообщалось, что питбули без намордников держат в страхе жители дома на улицы Свободы, 94. Жильцы написали три заявления в полицию о нападении собак. В прошлом году бойцовские псы покусали пятилетнюю девочку в подъезде у лифта — медикам пришлось зашивать ребенку раны на лице. В текущем году от этих собак пострадали женщина и спаниель.

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал поставил на контроль проверку по информации о нападениях нескольких агрессивных питбулей на людей и домашних животных в Челябинске. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра следственного комитета России. «Агрессивные питбули, находящиеся на выгуле без намордников и поводков, систематически нападают на других домашних животных и людей. В прошлом году одна из собак набросилась на женщину и ее малолетнюю дочь, укусив девочку за лицо. Пострадавшей потребовалась медпомощь», говорится в заявлении ведомства. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по региону Константину Правосудову представить доклад о результатах и принятом по итогам решении. Ранее сообщалось, что питбули без намордников держат в страхе жители дома на улицы Свободы, 94. Жильцы написали три заявления в полицию о нападении собак. В прошлом году бойцовские псы покусали пятилетнюю девочку в подъезде у лифта — медикам пришлось зашивать ребенку раны на лице. В текущем году от этих собак пострадали женщина и спаниель.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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