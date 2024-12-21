Водитель из Ноябрьска (ЯНАО) попал в ДТП с легковушкой на улице Пермякова в Тюмени. Вместе с ним в автомобиле Hyundai Creta находились пассажирка и ее 10-летний ребенок, которые получили травмы. Информацию сообщает Госавтоинспекции Тюменской области.
«Сегодня на улице Пермякова, 7б в Тюмени житель города Ноябрьска за рулем Hyundai Creta столкнулся с KIA. В результате ДТП пострадали две пассажирки автомобиля Hyundai, 38-летняя женщина и ее 10-летняя дочь», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Предварительно, ямалец нарушил правила разворота. Обстоятельства ДТП выясняются.
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