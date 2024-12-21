21 декабря 2024

Водитель из ЯНАО на внедорожнике влетел в легковушку в Тюмени, пострадал ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель из Ноябрьска нарушило правила разворота на дороге
Водитель из Ноябрьска нарушило правила разворота на дороге Фото:

Водитель из Ноябрьска (ЯНАО) попал в ДТП с легковушкой на улице Пермякова в Тюмени. Вместе с ним в автомобиле Hyundai Creta находились пассажирка и ее 10-летний ребенок, которые получили травмы. Информацию сообщает Госавтоинспекции Тюменской области.

«Сегодня на улице Пермякова, 7б в Тюмени житель города Ноябрьска за рулем Hyundai Creta столкнулся с KIA. В результате ДТП пострадали две пассажирки автомобиля Hyundai, 38-летняя женщина и ее 10-летняя дочь», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Предварительно, ямалец нарушил правила разворота. Обстоятельства ДТП выясняются.

Водитель из Ноябрьска нарушил правила разворота
Водитель из Ноябрьска нарушил правила разворота
Фото:

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Водитель из Ноябрьска (ЯНАО) попал в ДТП с легковушкой на улице Пермякова в Тюмени. Вместе с ним в автомобиле Hyundai Creta находились пассажирка и ее 10-летний ребенок, которые получили травмы. Информацию сообщает Госавтоинспекции Тюменской области. «Сегодня на улице Пермякова, 7б в Тюмени житель города Ноябрьска за рулем Hyundai Creta столкнулся с KIA. В результате ДТП пострадали две пассажирки автомобиля Hyundai, 38-летняя женщина и ее 10-летняя дочь», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, ямалец нарушил правила разворота. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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