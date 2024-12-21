21 декабря 2024

Арестованную технику китайской компании продают в Челябинской области. Скрин

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Гусеничный кран китайской фирмы продадут с торгов (архивное фото) Фото:

Арестованное имущество компании «ХэйлунцзянЭнергоСтрой» из города Троицка Челябинской области выставили на продажу. Желающим предлагают приобрести гусеничный кран за 47 млн рублей. Соответствующая информация размещена на электронной площадке «Торги России».

«Кран гусеничный СС 2200 Тегех-Dеmag (арест). Начальная цена 47 млн 278 тысяч 100 руб. Конец приема ценовых предложений до 24 января 2025 года», — сообщается на сайте.

«ХэйлунцзянЭнергоСтрой» при корпорации «КитайЭнергоСтрой» зарегистрирована в Троицке в 2015 году. Она специализируется на строительстве зданий. По решению ФНС в апреле 2024 года операции по счетам организации из Харбина были остановлены.

Как сообщало URA.RU, ранее на торги выставили коровник в деревне Смольное. Имущество реализуют через открытый аукцион в связи с банкротством владельца.

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Арестованное имущество компании «ХэйлунцзянЭнергоСтрой» из города Троицка Челябинской области выставили на продажу. Желающим предлагают приобрести гусеничный кран за 47 млн рублей. Соответствующая информация размещена на электронной площадке «Торги России». «Кран гусеничный СС 2200 Тегех-Dеmag (арест). Начальная цена 47 млн 278 тысяч 100 руб. Конец приема ценовых предложений до 24 января 2025 года», — сообщается на сайте. «ХэйлунцзянЭнергоСтрой» при корпорации «КитайЭнергоСтрой» зарегистрирована в Троицке в 2015 году. Она специализируется на строительстве зданий. По решению ФНС в апреле 2024 года операции по счетам организации из Харбина были остановлены. Как сообщало URA.RU, ранее на торги выставили коровник в деревне Смольное. Имущество реализуют через открытый аукцион в связи с банкротством владельца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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