СК РФ взялся за челябинский дом с плесенью и гнилыми полами

22 декабря 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

Ветхим бараком, в котором по-прежнему живут люди, заинтересовались следователи (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал отчета по ранее прекращенному уголовному делу, связанному с нарушением прав жильцов аварийного дома в Копейске Челябинской области. В здании, которому 70 лет, прогнили полы, неисправны коммуникации и треснули стены. Предстоит выяснить, почему люди не переехали из помещения, а расследование завершилось. Об этом сообщили в информационного центре Следственного комитета. «Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Алексею Колбасину предоставить доклад о результатах расследования и причинах, по которым было принято решение о прекращении дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — уточнили в ведомстве. Поводом для выяснения обстоятельств стало обращение жительницы Копейска, которая рассказала о чрезвычайно плохих условиях проживания. В 2018 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу, но семье заявительницы так и не предоставили благоустроенное жилье, несмотря на наличие судебного решения. Ей предложили переселиться в малогабаритную квартиру. Как сообщало URA.RU ранее, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в Верхнем Уфалее. Деревянное здание, построенное в 1954 году, не ремонтировали более 20 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал отчета по ранее прекращенному уголовному делу, связанному с нарушением прав жильцов аварийного дома в Копейске Челябинской области. В здании, которому 70 лет, прогнили полы, неисправны коммуникации и треснули стены. Предстоит выяснить, почему люди не переехали из помещения, а расследование завершилось. Об этом сообщили в информационного центре Следственного комитета. «Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Алексею Колбасину предоставить доклад о результатах расследования и причинах, по которым было принято решение о прекращении дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — уточнили в ведомстве. Поводом для выяснения обстоятельств стало обращение жительницы Копейска, которая рассказала о чрезвычайно плохих условиях проживания. В 2018 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу, но семье заявительницы так и не предоставили благоустроенное жилье, несмотря на наличие судебного решения. Ей предложили переселиться в малогабаритную квартиру. Как сообщало URA.RU ранее, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в Верхнем Уфалее. Деревянное здание, построенное в 1954 году, не ремонтировали более 20 лет.