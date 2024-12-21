21 декабря 2024

СК РФ взялся за челябинский дом с плесенью и гнилыми полами

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Клипарт. Салехард, деревянный барак, аварийное жилье, двухэтажный жилой дом
Ветхим бараком, в котором по-прежнему живут люди, заинтересовались следователи (архивное фото) Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал отчета по ранее прекращенному уголовному делу, связанному с нарушением прав жильцов аварийного дома в Копейске Челябинской области. В здании, которому 70 лет, прогнили полы, неисправны коммуникации и треснули стены. Предстоит выяснить, почему люди не переехали из помещения, а расследование завершилось. Об этом сообщили в информационного центре Следственного комитета.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Алексею Колбасину предоставить доклад о результатах расследования и причинах, по которым было принято решение о прекращении дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — уточнили в ведомстве.

Поводом для выяснения обстоятельств стало обращение жительницы Копейска, которая рассказала о чрезвычайно плохих условиях проживания. В 2018 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу, но семье заявительницы так и не предоставили благоустроенное жилье, несмотря на наличие судебного решения. Ей предложили переселиться в малогабаритную квартиру.

Как сообщало URA.RU ранее, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в Верхнем Уфалее. Деревянное здание, построенное в 1954 году, не ремонтировали более 20 лет.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал отчета по ранее прекращенному уголовному делу, связанному с нарушением прав жильцов аварийного дома в Копейске Челябинской области. В здании, которому 70 лет, прогнили полы, неисправны коммуникации и треснули стены. Предстоит выяснить, почему люди не переехали из помещения, а расследование завершилось. Об этом сообщили в информационного центре Следственного комитета. «Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Алексею Колбасину предоставить доклад о результатах расследования и причинах, по которым было принято решение о прекращении дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — уточнили в ведомстве. Поводом для выяснения обстоятельств стало обращение жительницы Копейска, которая рассказала о чрезвычайно плохих условиях проживания. В 2018 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу, но семье заявительницы так и не предоставили благоустроенное жилье, несмотря на наличие судебного решения. Ей предложили переселиться в малогабаритную квартиру. Как сообщало URA.RU ранее, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в Верхнем Уфалее. Деревянное здание, построенное в 1954 году, не ремонтировали более 20 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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