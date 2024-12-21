Усик второй раз победил Фьюри

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел реваншный поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Бой завершился победой Усика единогласным решением судей.
«Судьи единогласно признали победителем Усика, отдав ему предпочтение со счетом 116:112 в 12 раундах. Этот исход позволил Усику сохранить титулы по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring и укрепить свои позиции на международной арене», — отметил сайт Сhampionat.com.
Это был второй поединок между Усиком и Фьюри. Первый состоялся в мае 2024 года и также завершился победой Усика.
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