Усик второй раз победил Фьюри

22 декабря 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

Усик снова одержал победу над Фьюри Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел реваншный поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Бой завершился победой Усика единогласным решением судей. Новость по теме Чем известен украинский боксер Усик, недавно задержанный в Польше «Судьи единогласно признали победителем Усика, отдав ему предпочтение со счетом 116:112 в 12 раундах. Этот исход позволил Усику сохранить титулы по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring и укрепить свои позиции на международной арене», — отметил сайт Сhampionat.com. Это был второй поединок между Усиком и Фьюри. Первый состоялся в мае 2024 года и также завершился победой Усика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел реваншный поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Бой завершился победой Усика единогласным решением судей. «Судьи единогласно признали победителем Усика, отдав ему предпочтение со счетом 116:112 в 12 раундах. Этот исход позволил Усику сохранить титулы по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring и укрепить свои позиции на международной арене», — отметил сайт Сhampionat.com. Это был второй поединок между Усиком и Фьюри. Первый состоялся в мае 2024 года и также завершился победой Усика.