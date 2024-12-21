21 декабря 2024

Усик второй раз победил Фьюри

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Усик снова одержал победу над Фьюри Фото:

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел реваншный поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Бой завершился победой Усика единогласным решением судей.

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«Судьи единогласно признали победителем Усика, отдав ему предпочтение со счетом 116:112 в 12 раундах. Этот исход позволил Усику сохранить титулы по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring и укрепить свои позиции на международной арене», — отметил сайт Сhampionat.com.

Это был второй поединок между Усиком и Фьюри. Первый состоялся в мае 2024 года и также завершился победой Усика.

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В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел реваншный поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Бой завершился победой Усика единогласным решением судей. «Судьи единогласно признали победителем Усика, отдав ему предпочтение со счетом 116:112 в 12 раундах. Этот исход позволил Усику сохранить титулы по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring и укрепить свои позиции на международной арене», — отметил сайт Сhampionat.com. Это был второй поединок между Усиком и Фьюри. Первый состоялся в мае 2024 года и также завершился победой Усика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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