Чем известен украинский боксер Усик, недавно задержанный в Польше

Украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова 17 сентября

18 сентября 2024 в 02:49 Размер текста - 17 +

Боксера Александра Усика задержали в Польше вечером 17 сентября (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Чемпиона мира по боксу Александра Усика из Украины арестовали в Польше. Поводом для этого стало значительное превышение скорости — известный спортсмен спешил на автомобиле в аэропорт Кракова. Задержание состоялось после его прибытия в воздушную гавань. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU. Ситуация с превышением Видео с задержанием боксера Усика появилось в telegram-каналах вечером 17 сентября. На кадрах виден момент, как силовики уводят украинского чемпиона на допрос. По информации telegram-канала Baza, Усик опаздывал и «летел на люксовой машине, существенно превышая разрешенную скорость». Жена спортсмена Екатерина Усик вскоре после сообщений о его задержании написала в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России), что с Александром все хорошо: «Позже Александр все объяснит! Ничего криминального». Спустя несколько часов Усика освободили. Об этом в своем telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что поговорил со спортсменом по телефону и поручил министру иностранных дел Андрею Сибиге и министру внутренних дел Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова. МИД Украины, в свою очередь, готовится выразить официальный протест Польше. Биография Усика Боксер родился в 1987 году в Симферополе. До 1999 года жил на родине матери в селе Рыботин Черниговской области. Он окончил симферопольскую школу № 34, где учился вместе со своей будущей женой Екатериной. С детства занимался народными танцами, дзюдо и футболом. Увлекся боксом в 15 лет, начав заниматься под руководством тренера Сергея Лапина. Позже окончил Львовский государственный университет физической культуры. Первое время Усик выступал в среднем весе до 75 килограммов и стал бронзовым призером чемпионата Европы. Затем он перешел в полутяжелый вес и в феврале 2008 года завоевал лицензию на Олимпиаду. На Играх в Пекине Усик соревновался уже в тяжелой весовой категории, уступив будущему вице-чемпиону, итальянцу Клементе Руссо. В 2009 году украинский спортсмен завоевал бронзу чемпионата мира в категории до 91 килограмма, уступив в полуфинале россиянину Егору Мехонцеву. В последующие годы Усик победил на Чемпионате мира в 2011 году и выиграл Олимпиаду-2012. В 2012 году в Саудовской Аравии состоялся чемпионский поединок в супертяжелом весе Александра Усика с британцем Энтони Джошуа. Бой длился 12 раундов, победил Усик. В мае 2024 года украинец одержал победу над Тайсоном Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Высказывания о России В 2023 году Усик назвал россиян больными людьми из-за их мнения, что Польша планирует нападение на Украину. Об этом он сообщил в беседе с польской газетой Przeglad Sportowy. В том же году спортсмен заявил о намерении стать президентом своей страны после завершения карьеры. Также Усик известен своими высказываниями о том, что Киеву необходимо захватить Крым и Белгород. «Нью-Йорк наш, Крым, Донецк и Белгород», — заявил боксер на видеозаписи, находясь в зоне проведения спецоперации в рядах ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чемпиона мира по боксу Александра Усика из Украины арестовали в Польше. Поводом для этого стало значительное превышение скорости — известный спортсмен спешил на автомобиле в аэропорт Кракова. Задержание состоялось после его прибытия в воздушную гавань. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU. Видео с задержанием боксера Усика появилось в telegram-каналах вечером 17 сентября. На кадрах виден момент, как силовики уводят украинского чемпиона на допрос. По информации telegram-канала Baza, Усик опаздывал и «летел на люксовой машине, существенно превышая разрешенную скорость». Жена спортсмена Екатерина Усик вскоре после сообщений о его задержании написала в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России), что с Александром все хорошо: «Позже Александр все объяснит! Ничего криминального». Спустя несколько часов Усика освободили. Об этом в своем telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что поговорил со спортсменом по телефону и поручил министру иностранных дел Андрею Сибиге и министру внутренних дел Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова. МИД Украины, в свою очередь, готовится выразить официальный протест Польше. Боксер родился в 1987 году в Симферополе. До 1999 года жил на родине матери в селе Рыботин Черниговской области. Он окончил симферопольскую школу № 34, где учился вместе со своей будущей женой Екатериной. С детства занимался народными танцами, дзюдо и футболом. Увлекся боксом в 15 лет, начав заниматься под руководством тренера Сергея Лапина. Позже окончил Львовский государственный университет физической культуры. Первое время Усик выступал в среднем весе до 75 килограммов и стал бронзовым призером чемпионата Европы. Затем он перешел в полутяжелый вес и в феврале 2008 года завоевал лицензию на Олимпиаду. На Играх в Пекине Усик соревновался уже в тяжелой весовой категории, уступив будущему вице-чемпиону, итальянцу Клементе Руссо. В 2009 году украинский спортсмен завоевал бронзу чемпионата мира в категории до 91 килограмма, уступив в полуфинале россиянину Егору Мехонцеву. В последующие годы Усик победил на Чемпионате мира в 2011 году и выиграл Олимпиаду-2012. В 2012 году в Саудовской Аравии состоялся чемпионский поединок в супертяжелом весе Александра Усика с британцем Энтони Джошуа. Бой длился 12 раундов, победил Усик. В мае 2024 года украинец одержал победу над Тайсоном Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. В 2023 году Усик назвал россиян больными людьми из-за их мнения, что Польша планирует нападение на Украину. Об этом он сообщил в беседе с польской газетой Przeglad Sportowy. В том же году спортсмен заявил о намерении стать президентом своей страны после завершения карьеры. Также Усик известен своими высказываниями о том, что Киеву необходимо захватить Крым и Белгород. «Нью-Йорк наш, Крым, Донецк и Белгород», — заявил боксер на видеозаписи, находясь в зоне проведения спецоперации в рядах ВСУ.