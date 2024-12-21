21 декабря 2024

Загородная недвижимость в Пермском крае за год подорожала до 100%

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя цена за квадратный метр жилья за городом сейчас — порядка 90 тысяч рублей
Средняя цена за квадратный метр жилья за городом сейчас — порядка 90 тысяч рублей Фото:

В течение 2024 года стоимость жилья в организованных поселках Прикамья увеличилась на 30-100%. Об этом сообщила глава агентства Research & Decisions Регина Давлетшина.

«За год стоимость загородного жилья в Пермском крае увеличилась на 30-100%. Средняя цена за квадратный метр сейчас составляет 80-100 тысяч рублей. Это на 80-100% ниже, чем в многоквартирных домах краевого центра, где новостройки стоят около 152 тысяч рублей за квадратный метр», — Регину Давлетшину цитирует «Коммерсант-Прикамье».

Ранее специалисты сервиса «Яндекс Недвижимости» раскрыли URA.RU, сколько денег нужно пермским семьям, чтобы переехать из однушки в частный дом. Также риелторы поделились секретом о том, какую недвижимость предпочитают покупать состоятельные жители региона.

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В течение 2024 года стоимость жилья в организованных поселках Прикамья увеличилась на 30-100%. Об этом сообщила глава агентства Research & Decisions Регина Давлетшина. «За год стоимость загородного жилья в Пермском крае увеличилась на 30-100%. Средняя цена за квадратный метр сейчас составляет 80-100 тысяч рублей. Это на 80-100% ниже, чем в многоквартирных домах краевого центра, где новостройки стоят около 152 тысяч рублей за квадратный метр», — Регину Давлетшину цитирует «Коммерсант-Прикамье». Ранее специалисты сервиса «Яндекс Недвижимости» раскрыли URA.RU, сколько денег нужно пермским семьям, чтобы переехать из однушки в частный дом. Также риелторы поделились секретом о том, какую недвижимость предпочитают покупать состоятельные жители региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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