Загородная недвижимость в Пермском крае за год подорожала до 100%

В течение 2024 года стоимость жилья в организованных поселках Прикамья увеличилась на 30-100%. Об этом сообщила глава агентства Research & Decisions Регина Давлетшина.
«За год стоимость загородного жилья в Пермском крае увеличилась на 30-100%. Средняя цена за квадратный метр сейчас составляет 80-100 тысяч рублей. Это на 80-100% ниже, чем в многоквартирных домах краевого центра, где новостройки стоят около 152 тысяч рублей за квадратный метр», — Регину Давлетшину цитирует «Коммерсант-Прикамье».
Ранее специалисты сервиса «Яндекс Недвижимости» раскрыли URA.RU, сколько денег нужно пермским семьям, чтобы переехать из однушки в частный дом. Также риелторы поделились секретом о том, какую недвижимость предпочитают покупать состоятельные жители региона.
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