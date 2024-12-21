21 декабря 2024
20 декабря 2024

В ХМАО на треть подскочила младенческая смертность

© Служба новостей «URA.RU»
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С начало года в округе умер 61 младенец
С начало года в округе умер 61 младенец Фото:

В ХМАО с января по октябрь текущего года смертность среди детей в возрасте до года выросла на 32,7%. Такие данные следуют из аналитики Тюменьстата.

«В ХМАО с января по октябрь 2024 года умер 61 ребенок в возрасте до года. За аналогичный период прошлого года это число составляло 41. Рост составил 32,7%», — сообщается на сайте в статистических отчетах.

В целом в округе за десять месяцев текущего года родилось 15 756 человек, а умерло — почти 9,5 тысячи. Естественный прирост составил 6 263, но в сравнении с прошлым годом этот показатель упал на 10%.

В ХМАО рождаемость мальчиков превысила рождаемость девочек. Так за год в регионе на свет появилось 9639 детей мужского пола и 9126 — женского.

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В ХМАО с января по октябрь текущего года смертность среди детей в возрасте до года выросла на 32,7%. Такие данные следуют из аналитики Тюменьстата. «В ХМАО с января по октябрь 2024 года умер 61 ребенок в возрасте до года. За аналогичный период прошлого года это число составляло 41. Рост составил 32,7%», — сообщается на сайте в статистических отчетах. В целом в округе за десять месяцев текущего года родилось 15 756 человек, а умерло — почти 9,5 тысячи. Естественный прирост составил 6 263, но в сравнении с прошлым годом этот показатель упал на 10%. В ХМАО рождаемость мальчиков превысила рождаемость девочек. Так за год в регионе на свет появилось 9639 детей мужского пола и 9126 — женского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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