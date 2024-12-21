ЕС нарастил закупку российской нефти до максимума

В октябре 2024 года Евросоюз установил рекорд по закупкам российской нефти, достигнув максимальных показателей с февраля — на общую сумму 687,5 миллиона евро. Об этом говорится в данных Евростата.
«В середине осени российский экспорт нефти в страны Евросоюза вырос на треть — до 687,5 миллиона евро», — передает РИА Новости информацию из Евростата. Отмечается, что подобное стало максимальным значением по закупке нефти с февраля текущего года. Так, стоимость поставок достигла 690 млн евро.
Особенно значительный рост экспорта наблюдался в Чехию и Венгрию. Там показатели увеличились более чем вдвое и в полтора раза соответственно. Так, Чехия удвоила импорт российской нефти, достигнув 185,9 миллиона евро. Венгрия увеличила закупки до 233 миллионов евро. Нидерланды также нарастили импорт, хотя и не так значительно — до 60,7 миллиона евро. В то же время Словакия сократила закупки на 8%, что составило 207,9 миллиона евро.
Ранее советник премьер-министра Пакистана Рана Ихсан Афзаль Хан сообщил, что страна в скором времени хочет увеличить импорт российской нефти. Он напомнил, что в 2023 году Пакистан закупил у РФ порядка 100 тысяч тонн нефти, передает 360.ru.
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