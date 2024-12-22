Ростовскую область массово атаковали беспилотники

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Средства ПВО сбили над Ростовской областью восемь БПЛА Украины
Средства ПВО сбили над Ростовской областью восемь БПЛА Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области за ночь были сбиты восемь дронов украинской армии. Пострадавших в результате этого нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово», — заявил Слюсарь в своем telegram-канале. Предварительно, пострадавших не обнаружено, а последствия для инфраструктуры уточняются. 

Ранее в регионе ВСУ ударили по промышленному предприятию «Комбинат Каменский». Средства ПВО сбили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть ATACMS. В Минобороны отметили, что действия ВСУ не останутся без ответа. 

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В Ростовской области за ночь были сбиты восемь дронов украинской армии. Пострадавших в результате этого нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. «Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово», — заявил Слюсарь в своем telegram-канале. Предварительно, пострадавших не обнаружено, а последствия для инфраструктуры уточняются.  Ранее в регионе ВСУ ударили по промышленному предприятию «Комбинат Каменский». Средства ПВО сбили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть ATACMS. В Минобороны отметили, что действия ВСУ не останутся без ответа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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