Ростовскую область массово атаковали беспилотники

В Ростовской области за ночь были сбиты восемь дронов украинской армии. Пострадавших в результате этого нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово», — заявил Слюсарь в своем telegram-канале. Предварительно, пострадавших не обнаружено, а последствия для инфраструктуры уточняются.
Ранее в регионе ВСУ ударили по промышленному предприятию «Комбинат Каменский». Средства ПВО сбили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть ATACMS. В Минобороны отметили, что действия ВСУ не останутся без ответа.
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