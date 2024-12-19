МО РФ рассказало об ударе Украины по комбинату в Ростовской области

С территории Украины 18 декабря был нанесен ракетный удар по промышленному предприятию «Комбинат Каменский», расположенному в Ростовской области. По данным Минобороны РФ, было сбито шесть американских ракет ATACMS и три крылатые ракеты «Storm Shadow» британского производства.
«18 декабря с территории Украины нанесен ракетный удар по предприятию „Комбинат Каменский“ в Ростовской области», — передает telegram-канал российского ведомства. Отмечается, что ракеты были сбиты с помощью зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Одна из крылатых ракет была отклонена от своей цели, что привело к повреждению технического строения на территории комбината. В ведомстве также отметили, что данные действия киевского режима, поддерживаемые западными кураторами, не останутся без ответа.
В ночь на 19 декабря над Ростовской областью было сбито 36 дронов. Отмечается, что из-за падения обломков БПЛА загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов, пострадал один человек.
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