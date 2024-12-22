Украина массово атаковала РФ беспилотниками

За прошедшую ночь системы ПВО уничтожили 42 украинских дрона над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении МО РФ. Средства противовоздушной обороны сбили 20 БПЛА над Орловской областью. В Ростовской и Брянской областях было уничтожено по 8 беспилотников, в Курской области — 5, а над территорией Кубани — один дрон.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих украинским вооруженным силам. Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил, что в результате данных инцидентов жертв и пострадавших нет.
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