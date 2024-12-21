21 декабря 2024

Курганцев зовут в Москву упаковывать обувь за 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Упаковщикам обуви обещают высокую зарплату
Упаковщикам обуви обещают высокую зарплату Фото:

Жителей Курганской области приглашают работать упаковщиками обуви на складе в Москве. За вахту им обещают платить 150 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Для курганцев вахта в Москве: упаковка обуви в коробки на складе. Оплата до 8 тысяч рублей за смену, 150 тысяч рублей за вахту», — указано в объявлении на сайте «Avito».

Представители работодателя обещают бесплатное питание, комфортное проживание на вахте. Они готовы предложить соцпакет и помощь в оплате проезда до Москвы, отмечается в объявлении.

Ранее курганец, работавший упаковщиком обуви на складе в Екатеринбурге, рассказал URA.RU о сложностях этой профессии. От подчеркнул, что работать приходится по 12 часов шесть дней в неделю. Начальники кричат, после смены болит спина, руки и ноги. Несмотря на усталость заснуть тяжело, нервная система также истощается. Зарплату упаковщикам выплачивают вовремя, но не такую высокую, как обещают в объявлениях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Курганской области приглашают работать упаковщиками обуви на складе в Москве. За вахту им обещают платить 150 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Для курганцев вахта в Москве: упаковка обуви в коробки на складе. Оплата до 8 тысяч рублей за смену, 150 тысяч рублей за вахту», — указано в объявлении на сайте «Avito». Представители работодателя обещают бесплатное питание, комфортное проживание на вахте. Они готовы предложить соцпакет и помощь в оплате проезда до Москвы, отмечается в объявлении. Ранее курганец, работавший упаковщиком обуви на складе в Екатеринбурге, рассказал URA.RU о сложностях этой профессии. От подчеркнул, что работать приходится по 12 часов шесть дней в неделю. Начальники кричат, после смены болит спина, руки и ноги. Несмотря на усталость заснуть тяжело, нервная система также истощается. Зарплату упаковщикам выплачивают вовремя, но не такую высокую, как обещают в объявлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...