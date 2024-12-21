Курганцев зовут в Москву упаковывать обувь за 150 тысяч рублей

Жителей Курганской области приглашают работать упаковщиками обуви на складе в Москве. За вахту им обещают платить 150 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Для курганцев вахта в Москве: упаковка обуви в коробки на складе. Оплата до 8 тысяч рублей за смену, 150 тысяч рублей за вахту», — указано в объявлении на сайте «Avito».
Представители работодателя обещают бесплатное питание, комфортное проживание на вахте. Они готовы предложить соцпакет и помощь в оплате проезда до Москвы, отмечается в объявлении.
Ранее курганец, работавший упаковщиком обуви на складе в Екатеринбурге, рассказал URA.RU о сложностях этой профессии. От подчеркнул, что работать приходится по 12 часов шесть дней в неделю. Начальники кричат, после смены болит спина, руки и ноги. Несмотря на усталость заснуть тяжело, нервная система также истощается. Зарплату упаковщикам выплачивают вовремя, но не такую высокую, как обещают в объявлениях.
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