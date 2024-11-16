Курганец рассказал о тяжелом труде упаковщика кроссовок в Екатеринбурге

Курганские упаковщики кроссовок в Екатеринбурге получают среднюю зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фасовщика кроссовок требует большой самоотдачи
Работа фасовщика кроссовок требует большой самоотдачи Фото:

На складе одного из известных маркетплейсов в Екатеринбурге соискателям вакансии упаковщика кроссовок обещают высокую зарплату и отличные условия труда. Однако в реальности сотрудники работают по 12 часов, занимаясь изматывающим, монотонным трудом. Об этом URA.RU рассказал курганец, работавший на вахте в логистическом центре.

«Работать приходится по 12 часов шесть дней в неделю. Начальники кричат, после смены болит спина, руки и ноги. Несмотря на усталость заснуть тяжело, нервная система также истощается. Зарплату упаковщикам выплачивают вовремя, но не такую, как обещают в объявлениях», — сообщил сотрудник склада.

Короткую вахту еще можно вытерпеть и заработать по факту тысяч 40-50, но многие работают и за меньшие деньги, отметил курганец. Лучше подучиться, закончить курсы, и поискать работу, где нужна хоть какая-то квалификация. Иначе вас ждет тяжелейший труд за среднюю зарплату, подчеркнул бывший фасовщик обуви.

Ранее соискателям вакансии упаковщика кроссовок из Курганской области обещали высокую зарплату на складе в Екатеринбурге. Речь шла о сумме от 144 до 240 тысяч рублей за вахты: 15, 35, 45, 60 и 90 дней.

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На складе одного из известных маркетплейсов в Екатеринбурге соискателям вакансии упаковщика кроссовок обещают высокую зарплату и отличные условия труда. Однако в реальности сотрудники работают по 12 часов, занимаясь изматывающим, монотонным трудом. Об этом URA.RU рассказал курганец, работавший на вахте в логистическом центре. «Работать приходится по 12 часов шесть дней в неделю. Начальники кричат, после смены болит спина, руки и ноги. Несмотря на усталость заснуть тяжело, нервная система также истощается. Зарплату упаковщикам выплачивают вовремя, но не такую, как обещают в объявлениях», — сообщил сотрудник склада. Короткую вахту еще можно вытерпеть и заработать по факту тысяч 40-50, но многие работают и за меньшие деньги, отметил курганец. Лучше подучиться, закончить курсы, и поискать работу, где нужна хоть какая-то квалификация. Иначе вас ждет тяжелейший труд за среднюю зарплату, подчеркнул бывший фасовщик обуви. Ранее соискателям вакансии упаковщика кроссовок из Курганской области обещали высокую зарплату на складе в Екатеринбурге. Речь шла о сумме от 144 до 240 тысяч рублей за вахты: 15, 35, 45, 60 и 90 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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